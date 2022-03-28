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  3. Hakan Peker’in başı dertte! Saplantılı hayranı bu kez haddini aştı: İkinci Bergen vakası mı yaşayacağız?

Hakan Peker’in başı dertte! Saplantılı hayranı bu kez haddini aştı: İkinci Bergen vakası mı yaşayacağız?

Hakan Peker’in saplantılı hayranı durmak bilmiyor. Ünlü şarkıcı kendisini tehdit eden saplantılı hayranı hakkında: “İkinci Bergen vakası mı yaşayacağız?” dedi.

Hakan Peker’in başı dertte! Saplantılı hayranı bu kez haddini aştı: İkinci Bergen vakası mı yaşayacağız?

Ünlü şarkıcı Hakan Peker’in takıntılı hayranı uslanmak bilmiyor. Hayranının tehditleriyle karşı karşıya kalan ünlü popçunun açık adresi de yayınlandı. Bu kez haddini aşan takıntılı hayranı için ünlü şarkıcı şikâyette bulundu. Yaşadığı olaylar karşısında zor günler yaşayan Peker: "Herkes Bergen'i konuşuyor. Şu anda gelse, yanımdan geçerken suratıma kezzap atsa ne olacak? İkinci Bergen vakası mı yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Hakan Peker’in başı dertte! Saplantılı hayranı bu kez haddini aştı: İkinci Bergen vakası mı yaşayacağız?

“ÇÖZÜME KAVUŞTURULSUN İSTİYORUM”

Sosyal medyada 480 hesapla Hakan Peker’i takip eden takıntılı hayran hakkında şikâyette bulunan ünlü şarkıcı tepki gösterdi. Peker, “Üç ayrı dosyası olmasına rağmen ve ifadesinin alınmasına rağmen bir soruşturma başlatılmadı. Bunun bir şekilde çözülmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hakan Peker’in başı dertte! Saplantılı hayranı bu kez haddini aştı: İkinci Bergen vakası mı yaşayacağız?

Hakan Peker’in başı dertte! Saplantılı hayranı bu kez haddini aştı: İkinci Bergen vakası mı yaşayacağız?

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