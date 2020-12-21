Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınav sonuçları sorgulama ekranı

Adalet Bakanlığı Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları için binlerce aday gün boyu ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaları takip etti. 21 Aralık'ta açıklanacağı duyurulan sınavın sonuçları için son dakika açıklama geldi. Adalet Bakanlığı Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklandı. İşte detaylar...

HAKİMLİK VE SAVCILIK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı sınavına katılan adayla ÖSYM'den sıcak açıklama geldi. ÖSYM sonuçların açıklandığını duyurdu. Adaylar sonuçlarına aşağıdaki linkten T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı), 2020 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı-Avukat), 2020 İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-İdari Yargı) adaylarının beklediği bir diğer haber de geldi.

2020-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Cevap Kâğıtları ve Aday cevapları yayımlandı.

SORU VE CEVAPLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı maaşları ne kadar? Hakim Savcı maaşları 2020- 2021

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adaylarında aranan şartlar aşağıdaki gibidir;

-Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1985 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

-Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1975 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

-Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

-İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.