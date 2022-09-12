Hakkında uzaklaştırma kararı bulunuyordu! Acımasız koca eşini feci şekilde öldürdü!

Erzincan’da 2 çocuk annesi genç kadın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü. Eşini öldüren zanlı daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Emine Özfalcı
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Hakkında uzaklaştırma kararı bulunuyordu! Acımasız koca eşini feci şekilde öldürdü!

Olay, Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi 1259. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süredir aralarında geçimsizlik yaşanan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Ö. (31) ile eşi Handan Ö. (30) evde tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda A.Ö., eşini önce sırtından olmak üzere toplam 20 yerinden bıçaklayarak evden ayrıldı. Genç kadın kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybederken, olayın ardından polis merkezine giden A.Ö. yaşananları anlatarak teslim oldu.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunuyordu! Acımasız koca eşini feci şekilde öldürdü!

Handan Ö.’nün ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Çok sayıda polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Çiftin 6 ve 9 yaşlarında iki çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunuyordu! Acımasız koca eşini feci şekilde öldürdü!

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