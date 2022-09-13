13 günlük bebeğinin mamasına zehir katıp öldürmeye çalışmıştı! O baba bugün hakim karşısına çıktı!

Geçtiğimiz yıl 8 Kasım'da Yalova'da S.O. isimli baba, 13 günlük kızının mamasına karınca ilacı katarak zehirlemeye çalıştığı şüphesiyle tutuklanmıştı. Tutuklu yargılanan S.O. hakkında ayında, Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezası talebinde bulunulmuştu. Daha önce de 3 çocuğundan birine benzer bir girişimde bulunduğu için ceza alan baba, bugün hakim karşısına çıktı.

"MAĞDUR DURUMDAYIM"

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya anne T.O. avukatı ve bebeğiyle birlikte katılırken baba S.O. da Kocaeli'nde kaldığı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılarak hakim karşısına çıktı.

Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun henüz gelmediğini belirten mahkeme başkanı S.O.'ya söz hakkı verdi. Savunma yapan S.O.,"Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Bugün bana 'öl' desinler ölürüm. Mağdur durumdayım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatının da katıldığı mahkemede S.O.'nun tutukluluk halinin devam etmesi talep edildi. S.O.'nun tutuklu yargılanmasına karar verilerek duruşma ertelendi.