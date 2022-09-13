Zonguldak'ta, benzin bidonunu eline alıp adliye önünde kendini yakmaya kalktı!

Zonguldak'ta bir vatandaş, adliye binası önünde üzerine benzin döküp kendisini yakmak istedi.

Büşra Mercimek
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Zonguldak'ta, benzin bidonunu eline alıp adliye önünde kendini yakmaya kalktı!

Zonguldak'ta bir vatandaş, adliye binası önüne elindeki, bir bidon benzini kafasından aşağı döküp kendisini yakmaya kalktı. Ekipler, adamı bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakaladı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bidonun yarısını üzerine boşaltan Şenol K., dakikalarca ekiplerin ikna çabalarına rağmen geri adım atmadı. Ekiplere ömründe hiç yalan söylemediğini, alkollü araç kullanırken yakalandığını söyleyen Şenol K., eline aldığı çakmakla kendini yakacağını söyledi. Bu sırada ekipler ellerinde yangın tüpleriyle hazırda beklerken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Zonguldak'ta, benzin bidonunu eline alıp adliye önünde kendini yakmaya kalktı!

Bu sırada Şenol K.'nın oturduğu çimleri sulamak için kullanılan fıskiyeler devreye girdi. Fıskiyelerden gelen suyla ıslanan Şenol K., ekiplerin yangın söndürme tüplerini sıkarak müdahale etmesinin ardından ambulansa götürüldü. Ekipler bidondaki benzini ve çakmağı da alarak bölgeden ayrıldı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Şenol K. ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Zonguldak'ta, benzin bidonunu eline alıp adliye önünde kendini yakmaya kalktı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mahmut Övür'den çarpıcı iddia: FETÖ elebaşı Gülen, Gültekin Uysal'ın evinde mi kaldı? "Bunun doğrusunu elbette Uysal biliyor"
Mahmut Övür'den çarpıcı iddia: FETÖ elebaşı Gülen, Gültekin Uysal'ın evinde mi kaldı? "Bunun doğrusunu elbette Uysal biliyor"
Panik dolu anlar! Mersin'de 18 kişilik yolcu otobüsü alevlere teslim oldu!
Panik dolu anlar! Mersin'de 18 kişilik yolcu otobüsü alevlere teslim oldu!
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunuyordu! Acımasız koca eşini feci şekilde öldürdü!
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunuyordu! Acımasız koca eşini feci şekilde öldürdü!
Son dakika | Mersin'de 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika | Mersin'de 3.5 büyüklüğünde deprem!
Şeytani bir ayinin mi yoksa bir seri katilin mi kurbanı oldu? İşte tüyler ürperten ölümüyle 50 yıldır çözülemeyen Jeannette DePalma davası...
Şeytani bir ayinin mi yoksa bir seri katilin mi kurbanı oldu? İşte tüyler ürperten ölümüyle 50 yıldır çözülemeyen Jeannette DePalma davası...
Mahmut Övür'den çarpıcı iddia: FETÖ elebaşı Gülen, Gültekin Uysal'ın evinde mi kaldı? "Bunun doğrusunu elbette Uysal biliyor"
Mahmut Övür'den çarpıcı iddia: FETÖ elebaşı Gülen, Gültekin Uysal'ın evinde mi kaldı? "Bunun doğrusunu elbette Uysal biliyor"
Netlix Türkiye'den milyonları üzecek karar! Abonelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
Netlix Türkiye'den milyonları üzecek karar! Abonelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
Heyecan dorukta! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde sona gelindi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak!
Heyecan dorukta! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde sona gelindi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan "Kız öğrencilerin erkek öğretmenlerle okuması caiz değildir" açıklaması!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan "Kız öğrencilerin erkek öğretmenlerle okuması caiz değildir" açıklaması!
Kemal Kılıçdaroğlu "Bozkurt Kemal" ve "İri olacağız, diri olacağız" sloganlarıyla karşılandı! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özeniyor yazık"
Kemal Kılıçdaroğlu "Bozkurt Kemal" ve "İri olacağız, diri olacağız" sloganlarıyla karşılandı! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özeniyor yazık"
13 Eylül 2022 Salı hava durumu: Meteorolojiden sel, anı su baskını, dolu, kuvvetli yağış uyarıları!
13 Eylül 2022 Salı hava durumu: Meteorolojiden sel, anı su baskını, dolu, kuvvetli yağış uyarıları!
Adana Demirspor 3 - 2 Trabzonspor | Maç sonucu
Adana Demirspor 3 - 2 Trabzonspor | Maç sonucu