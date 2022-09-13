Zonguldak'ta, benzin bidonunu eline alıp adliye önünde kendini yakmaya kalktı!

Zonguldak'ta bir vatandaş, adliye binası önüne elindeki, bir bidon benzini kafasından aşağı döküp kendisini yakmaya kalktı. Ekipler, adamı bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakaladı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bidonun yarısını üzerine boşaltan Şenol K., dakikalarca ekiplerin ikna çabalarına rağmen geri adım atmadı. Ekiplere ömründe hiç yalan söylemediğini, alkollü araç kullanırken yakalandığını söyleyen Şenol K., eline aldığı çakmakla kendini yakacağını söyledi. Bu sırada ekipler ellerinde yangın tüpleriyle hazırda beklerken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Bu sırada Şenol K.'nın oturduğu çimleri sulamak için kullanılan fıskiyeler devreye girdi. Fıskiyelerden gelen suyla ıslanan Şenol K., ekiplerin yangın söndürme tüplerini sıkarak müdahale etmesinin ardından ambulansa götürüldü. Ekipler bidondaki benzini ve çakmağı da alarak bölgeden ayrıldı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Şenol K. ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.