Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Konut Projesi'nin detaylarını açıkladı! Evlerin fiyatları ve hangi ilde kaç konut yapılacağı belli oldu

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni yapıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende kürsüye çıkarak projenin detayları hakkında detayları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı kampanyasının toplantısı vesilesiyle bir aradayız. Öncülük eden Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımız ile TOKİ'mizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza, evleri, arsaları ve işyerlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal bile edemeyeceği bir atılımla tam 1 milyon 170 bin Konut inşa ettik. Ülkemize çağın tüm ihtiyaçlarıyla donatılmış dev hastaneler, Avrupa standartlarının da fevkinde stadyumlar, yüzlerce sosyal ve kültürel tesis kazandırdık. Şehri, şehir yapan en önemli unsurlar olan kültürel mirasımızı korumaya özel önem verdik. Evlerimizi, dükkanlarımızı, meydanlarımızı geleceğe taşıyacak adımlar attık.

"YEŞİL ALANLARIYLA GENÇLERİMİZİN DİNLENME VE OKUMA MEKANLARI HALİNE GELEN MİLLET KIRAATHANELERİNİ HIZLA İNŞA EDİYORUZ"

Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı yeniden ülkemize kazandırıyoruz. Edirne'de Selimiye Camii çevresini yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bursa'da tarihi çarşıyı ve hanlar bölgesini ihya ediyoruz. Selçuklu şehri Bitlisimizde meydanımızı içerisine bir de millet bahçesi koyarak düzenliyoruz. Saraçoğlu Mahallesi'ni özgün ve yemyeşil bir yaşam alanı olarak şehrimize kazandırıyoruz. Aynı şekilde Ankara Hergelen Meydanı, Yozgat Çapanoğlu Camii'yle Zonguldak, Muş, Afyonkarahisar ve Kayseri'de yenileme projelerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Beypazarı Sanatçılar Çarşısı'na kadar yüzlerce sokakta cephe yenileme çalışmaları yürütüyoruz. Yeşil alanlarıyla gençlerimizin dinlenme ve okuma mekanları haline gelen millet kıraathanelerini hızla inşa ediyoruz.

"BAŞVURULARI YARIN İTİBARİYLE BAŞLAYACAK VE EKİM AYINA KADAR SÜRECEK"

Tüm bu çalışmalarla TOKİ sadece bina yapan bir kurum olmanın ötesine geçerek en önemli sosyal hizmet yapıları arasına girmiştir. 2012 yılında 6.5 milyon yapıyı içeren tarihimizin en büyük kentsel dönüşümünü başlattık. Bugün de sizlerin huzurunda sosyal konut odaklı şehircilik adımlarımıza yeni bir halka eklemenin mutluluğu içindeyiz. 2019 yılında önce 50 bin adetlik, ardından 100 bin adetlik 2 Konut Projesi başlatmıştık. Bizim kuvvetimiz millettir. Bu projelerle 81 ilimizden her köşesinden 2 milyonu aşkın vatandaşımızın başvurması bizi daha büyük projelere yöneltmiştir. Yüz binlerce yeni konutun ve iş yerinin inşa sürecini başlıyoruz. Başvuruları yarın itibariyle başlayacak ve ekim ayına kadar sürecek projenin adımlarını atıyoruz. Yatay mimari esasıyla, zemin artı 5, depreme dayanaklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler ülkemizin her yerinde devam edecektir.

"PROJEMİZİN, İŞ YERLERİNİN İSMİNİ DE İLK EVİM, İLK İŞ YERİM OLARAK BELİRLEDİK"

Her şeyden bu gerçeğin altını özellikle çizmek istiyorum. Bu kampanya dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Şimdi kampanyamızla ilgili bazı ayrıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hedefimiz 81 ilimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut. 250 bin konut amaçlı arsa. Vatandaş der ki bana altyapısı yapılmış arsa verin, ben kendim yapacağım. 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Böylece sosyal konut sayısını 2 milyona, bunların içinde oturan vatandaş sayımızı da 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Projemizin, iş yerlerinin ismini de ilk evim, ilk iş yerim olarak belirledik.

KONUT SAYILARI BELLİ OLDU

İlk etap 250 bin konutu, 250 bin konut arsasını ve 10 bin işyerini 2 yılda bitirip kullanıma sunmayı planlıyoruz. 50 bini İstanbul, 18 bin Ankara, 12 bin 500 İzmir'de, Gaziantep, Bursa, Konya ve Kayseri'de inşa edeceğiz. Diğer illerde de değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceğiz.

GENÇ, ŞEHİT YAKINI, GAZİ, ENGELLİ VE EMEKLİLERE ÖZEL KONTENJAN

Şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'i, 12 bin 500 konut, engellilere 12 bin 500 konut, emeklilere ise yüzde 20'ye denk düşen 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz.

KONUT FİYATLARI BELLİ OLDU

Gençlerimiz için de bir kontenjan oluşturduk. 50 binini de gençlerimize tahsis ettik. Maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak belirlediğimiz fiyatlar da şu şekilde. Toplam 608 bin liraya sahip 2+1 konutlara aylık 2280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vade ile sahip olabilecek.

850 bin lira fiyat 3+1 konutların ödemesi 3187 liradan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir. İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecek. Toplam bedelin yüzde 10'u peşin, taksit bedeli ise sözleşme imzalanması ile başlanacak.

ARSA PROJESİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Ev yapmaya hazır arsa alternatifi de sunuyoruz. Şehirlerin çeperlerinde vatandaşlarımıza kendi evlerini yapma imkanı sunuyoruz. 7 ayrı bölgede arsalar faizsiz ve piyasa altı bedelle satılacak. Vatandaşımız burada belirlenen projeye uygun ve süre içinde kendi evini yapabilecek. İnşa sürecinde hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilebilecek. 350 ila 500 metrekarelik alanlarda müstakil parsel şeklinde arsalara var. Bunlar 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1604 lira taksitlerin 10 yıl vade ile ödeneceği şekilde satılacak. Hisseli parsel ödemeleri 112 bin 500 liradan toplam fiyat ve 937 lira taksitten 10 yıl vade ile faizsiz şekilde yapılabilecek.

İŞYERLERİNİN FİYATLARI BELLİ OLDU

12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış iş yeri projemiz var. İlk etapta 10 bin yeni iş yerini daha küçük ve orta ölçekli sanayicimizin hizmetine sunuyoruz. İş yerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vade ile emekçilerimize, genç girişimcilerimize sunacağız.