Son dakika | Mersin'de 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Mersin'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Emine Özfalcı
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Son dakika | Mersin'de 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan paylaşımda Mersin, Kurtuluş açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerinde ise depremin Silifke'de olduğu belirtildi.

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