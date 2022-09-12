Son dakika | Mersin'de 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan paylaşımda Mersin, Kurtuluş açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 12, 2022
KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) https://t.co/3uzzISyiSR
12.09.2022, 19:54:27 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.3 km#Kandilli
AFAD'ın verilerinde ise depremin Silifke'de olduğu belirtildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 12, 2022
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Akdeniz, 20.63 km. Silifke (Mersin)
Tarih-Saat : 12.09.2022, 19:54:28 TSİ
Enlem : 36.0696 N
Boylam : 34.0725 E
Derinlik : 10.98 km
Detay : https://t.co/inEidfCLi0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi