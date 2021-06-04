Halk Oyunları Oyuncusu (Elazığ Yöresi), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2653.51

Meslek Adı : Halk Oyunları Oyuncusu (Elazığ Yöresi)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yaratıcı Sanatçılar Ve Sahne Sanatçıları

Meslek Birim Grubu : Dansçılar Ve Koreograflar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Halk oyunlarında insan ilişkilere önem veren, yöreye ait oyunları müzik ve ritim bilgisi eşliğinde en iyi şekilde sahneleme becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Halk Oyunları Oyuncusu (Elazığ Yöresi),işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:



a) İnsanlarla ilişkilerini doğru yürütebilmek,

b) Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve

sürdürmek,

c) Kişisel bakım yapmak,

d) Konuklara Anadolu halk kültürünü tanıtmak,

e) Sahne makyajı tekniklerini uygulamak,

f) Müzik ve ritim çalışmaları yapmak,

g) Sahneleme tekniklerini uygulamak,

h) Elazığ Çayda Çıra ve Fatmalı

i) Elazığ Temur Ağa ve Leblebici

j) Elazığ Güvercin ve Tamzara

k) Elazığ Büyük Ceviz ve Delilo

l) Elazığ Dik Halay, Avreş ve Keçike

m) Elazığ Ağırlama(Ağır Halay) ve İsfahan

n) Elazığ Üçayak, Çepik ve Lele Aşe (Ayşe)

o) Elazığ Bıçak ve Elazığ Çiftetellisi vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Halk Oyunları Oyuncusu (Elazığ Yöresi) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmeni mesleği için “2320.64” kod olarak kullanılır iken Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi mesleği için “7122.09” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Halk Oyunları Oyuncusu (Elazığ Yöresi) Meslek Kodu “2653.51” olarak belirlenmiştir.

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