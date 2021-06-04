Halk Oyunları Oyuncusu (Elazığ Yöresi), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Halk Oyunları Oyuncusu (Elazığ Yöresi) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Halk Oyunları Oyuncusu (Elazığ Yöresi) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 2653.51
Meslek Adı : Halk Oyunları Oyuncusu (Elazığ Yöresi)
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Yaratıcı Sanatçılar Ve Sahne Sanatçıları
Meslek Birim Grubu : Dansçılar Ve Koreograflar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Halk oyunlarında insan ilişkilere önem veren, yöreye ait oyunları müzik ve ritim bilgisi eşliğinde en iyi şekilde sahneleme becerisine sahip kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Halk Oyunları Oyuncusu (Elazığ Yöresi),işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İnsanlarla ilişkilerini doğru yürütebilmek,
b) Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve
sürdürmek,
c) Kişisel bakım yapmak,
d) Konuklara Anadolu halk kültürünü tanıtmak,
e) Sahne makyajı tekniklerini uygulamak,
f) Müzik ve ritim çalışmaları yapmak,
g) Sahneleme tekniklerini uygulamak,
h) Elazığ Çayda Çıra ve Fatmalı
i) Elazığ Temur Ağa ve Leblebici
j) Elazığ Güvercin ve Tamzara
k) Elazığ Büyük Ceviz ve Delilo
l) Elazığ Dik Halay, Avreş ve Keçike
m) Elazığ Ağırlama(Ağır Halay) ve İsfahan
n) Elazığ Üçayak, Çepik ve Lele Aşe (Ayşe)
o) Elazığ Bıçak ve Elazığ Çiftetellisi vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
Halk Oyunları Oyuncusu (Elazığ Yöresi) Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmeni mesleği için “2320.64” kod olarak kullanılır iken Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi mesleği için “7122.09” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Halk Oyunları Oyuncusu (Elazığ Yöresi) Meslek Kodu “2653.51” olarak belirlenmiştir.