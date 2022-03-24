Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’lı Baba dizisine bomba oyuncu geliyor! Reytingler altüst olacak

Show TV’nin yeni dizisi Baba yayın hayatına soluksuz devam ediyor. Seyirciyi her hafta ekrana kilitlemeyi başaran dizinin kadrosuna bomba bir isim ekleniyor. Dizinin hikayesi Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’a, senaryosu ise Ekin Atalar’ın ait dizinin yönetmenliğini Çağrı Bayrak üstleniyor.

DİZİYE YENİ OYUNCU GELİYOR

Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş, Özge Yağız, Deniz Hamzaoğlu, Taner Rumeli, Damlasu İkizoğlu, Beril Pozam ve Zeynep Tuğçe Bayat gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Dilara Aksüyek Baba dizisinin ekibine dahil oldu. Aksüyek, dizide Elif karakterine hayat verecek ve 7. Bölüm itibariyle sevilen seyirci karşısına çıkacak.

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