Haluk Görgün'den Başkan Erdoğan'ın savaş uçağı restine destek geldi: 'Dünyanın en iyisini geliştirmek boynumuzun borcudur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya'ya yaptığı ziyarette Başbakan Olaf Scholz ile yaptığı ortak basın toplantısında Alman gazetecinin Başkan Erdoğan'a “Almanya, 40 Eurofighter talebinizi kabul edecek mi? sorusuna Erdoğan rest çekmişti. Erdoğan'ın bu restine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün'den destek gelerek "Dünyadaki en iyisini geliştirmek boynumuzun borcudur" dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News

Almanya’ya dün kritik bir ziyarette bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında, Alman gazetecinin “Almanya, 40 Eurofighter talebinizi kabul edecek mi?” sorusuna tokat gibi bir yanıt vermişti. Bu rest ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün de bir açıklamada bulunarak, Türkiye’nin hamlesini açıkladı.

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısının bir kısmında gazetecilerin sorularına yanıt verdi..

"DÜNYADA SAVAŞ UÇAKLARINI ALMANYA MI ÜRETİYOR?"

Başkan Erdoğan, Alman bir gazetecinin "Türk-Alman ilişkilerini, NATO içindeki iş birliğini tehlikeye atıyor musunuz? Türkiye, savunma sanayi için 40 Eurofighter talep ediyor. Almanya bunu kabul edecek mi?" sorusu üzerine şu tarihi yanıtı verdi:

"Eurofighter konusunda Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz. Şu anda insansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir. Bir basın mensubu olarak, bizi bununla tehdit etmeyin. Bize öyle sorular sorun ki bu sorular vicdani olsun, insani olsun, cevaplarını da biz size o şekilde verelim".

Haluk Görgün'den Başkan Erdoğan'ın savaş uçağı restine destek geldi: 'Dünyanın en iyisini geliştirmek boynumuzun borcudur'

"DÜNYADAKİ EN İYİSİNİ GELİŞTİRMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Başkan Erdoğan'ın ifadelerini destekleyen bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün'den geldi.

Haluk Görgün'den Başkan Erdoğan'ın savaş uçağı restine destek geldi: 'Dünyanın en iyisini geliştirmek boynumuzun borcudur'
Haluk Görgün, Başkan Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek "Dünyada oyun değiştiren İHA/SİHA teknolojilerinde dünya liderliğimizi, arkamızdaki bu dik duruşa borçluyuz" dedi..

Haluk Görgün, "Dünyada oyun değiştiren İHA/SİHA teknolojilerinde dünya liderliğimizi; vatan evlatlarımıza olan güvene, sektörümüze olan inancımıza, ve en önemlisi arkamızdaki bu dik duruşa borçluyuz. Bu memleket için; insanlı, insansız tüm hava platformlarının dünyadaki en iyisini geliştirmek savunma sanayii olarak alnımızın yazısı ve boynumuzun borcudur" ifadelerine yer verdi.

Haluk Görgün'den Başkan Erdoğan'ın savaş uçağı restine destek geldi: 'Dünyanın en iyisini geliştirmek boynumuzun borcudur'

MMU KAAN VE HÜRJET NE ZAMAN UÇACAK?

Milli uçak projeleri halen geliştirme ve test aşamasında. 2023 yılı Aralık ayında ilk uçuşunu yapacak KAAN ve geçtiğimiz Mayıs ayında ilk uçuşunu yapan HÜRJET, Türk havacılık sektöründe yeri gökle birleştirecek nitelikte.

KAAN'ların teknik özellikleri henüz Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tarafından kamuoyu ile paylaşılmadı. Ancak 5'inci nesil bir uçak olan KAAN'ın, ilk 20 uçak için F110 motoru dış tedarikle alınırken yazılımı milli olacak.

Sonraki KAAN üretimlerinde ise milli motor kullanılacak. Aynı durum HÜRJET için de geçerli. Türk Motor Sanayi (TEI) tarafından milli motorun üretilmesiyle de dışa bağımlılık büyük oranda sonlanacak. KAAN, Türk Hava Kuvvetlerinin stratejik görevlerine, HÜRJET ise hava-kara görevlerine angaje olabilecek.

Haluk Görgün'den Başkan Erdoğan'ın savaş uçağı restine destek geldi: 'Dünyanın en iyisini geliştirmek boynumuzun borcudur'

Öte yandan, HÜRJET'in F-16 muadili bir uçak olabilmesi için paralel bir araştırma ve geliştirme (AR-GE) sürecinden geçmesi gerekiyor. Bu uçakların Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi ve muharip görevler alması, 2028 yılı sonrasında başlayacak..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında çok net ve sert İsrail açıklaması!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında çok net ve sert İsrail açıklaması!

Başkan Erdoğan'dan Alman gazetecinin Provokatif Eurofighter savaş uçağı sorusuna tokat gibi cevapBaşkan Erdoğan'dan Alman gazetecinin Provokatif Eurofighter savaş uçağı sorusuna tokat gibi cevap

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu açıklaması: 'Bu bedel ödenecek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu açıklaması: 'Bu bedel ödenecek'
Hava sıcaklığı -12 dereceye düştü! Kış turizminin vazgeçilmezi Uludağ’da kar yağışı başladı
Hava sıcaklığı -12 dereceye düştü! Kış turizminin vazgeçilmezi Uludağ’da kar yağışı başladı
Gölge başkan olarak ifade ediliyordu.. Özgür Özel'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması
Gölge başkan olarak ifade ediliyordu.. Özgür Özel'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması
Polat çiftinin mali avukatları itirafçı oldu! 3 saat boyunca savcıya tüm bildiklerini anlattı, İşte detaylar..
Polat çiftinin mali avukatları itirafçı oldu! 3 saat boyunca savcıya tüm bildiklerini anlattı, İşte detaylar..
Son Haberler
Haluk Görgün'den Başkan Erdoğan'ın savaş uçağı restine destek geldi: 'Dünyanın en iyisini geliştirmek boynumuzun borcudur'
Haluk Görgün'den Başkan Erdoğan'ın savaş uçağı restine destek geldi: 'Dünyanın en iyisini geliştirmek boynumuzun borcudur'
İYİ Parti’de kayıp 132 Milyon lira iddiası büyüyor! Meral Akşener topu belediye başkanlarına attı
İYİ Parti’de kayıp 132 Milyon lira iddiası büyüyor! Meral Akşener topu belediye başkanlarına attı
WhatsApp'a bir yenilik daha geliyor! Artık daha kolay bulunabilecek!
WhatsApp'a bir yenilik daha geliyor! Artık daha kolay bulunabilecek!
İngiliz futbolunu sarsan iddia! Manchester City ve Chelsea küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya
İngiliz futbolunu sarsan iddia! Manchester City ve Chelsea küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya
4 saat olan yolculuğu 1,5 saate indirecek dev proje ihale aşamasında!
4 saat olan yolculuğu 1,5 saate indirecek dev proje ihale aşamasında!
İzmir'de cadde ve sokaklar göl oldu, hayat felç oldu! Vatandaşlar tıkanan rögarları açmaya çalıştı
İzmir'de cadde ve sokaklar göl oldu, hayat felç oldu! Vatandaşlar tıkanan rögarları açmaya çalıştı
Çok Okunanlar
Türkiye'deki yanardağlar hakkında korkutan açıklama! 'Japonya, İtalya ve İzlanda’dan sonra Türkiye'deki yanardağlar patlayabilir'
Türkiye'deki yanardağlar hakkında korkutan açıklama! 'Japonya, İtalya ve İzlanda’dan sonra Türkiye'deki yanardağlar patlayabilir'
BİM market 15 - 21 Kasım 2023 indirimli ürün kataloğunu yayınlandı, BİM market vatandaşı ucuza alışveriş yaptırmaya kararlı
BİM market 15 - 21 Kasım 2023 indirimli ürün kataloğunu yayınlandı, BİM market vatandaşı ucuza alışveriş yaptırmaya kararlı
İYİ Parti’de kayıp 132 Milyon lira iddiası büyüyor! Meral Akşener topu belediye başkanlarına attı
İYİ Parti’de kayıp 132 Milyon lira iddiası büyüyor! Meral Akşener topu belediye başkanlarına attı
Meteorolojiden kar, sel, su baskını ve fırtına uyarısı! İstanbul, İzmir ve Antalya dahil 16 il içi sarı ve turuncu kod uyarısı
Meteorolojiden kar, sel, su baskını ve fırtına uyarısı! İstanbul, İzmir ve Antalya dahil 16 il içi sarı ve turuncu kod uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında çok net ve sert İsrail açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında çok net ve sert İsrail açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan Alman gazetecinin Provokatif Eurofighter savaş uçağı sorusuna tokat gibi cevap
Başkan Erdoğan'dan Alman gazetecinin Provokatif Eurofighter savaş uçağı sorusuna tokat gibi cevap
Yorumlananlar
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Serdar Ortaç'ın mal varlığı belli oldu, Mal varlığını kime bırakacağını açıkladı!
Serdar Ortaç'ın mal varlığı belli oldu, Mal varlığını kime bırakacağını açıkladı!