Son dakika | AFAD duyurdu! Malatya yine sallandı! 3.8 büyüklüğünde deprem!Fenerbahçe Safiport 55 - 60 Sopron Basket | Maç sonucu | Fenerbahçe Safiport Avrupa ikincisi olduDemokrat Parti Lideri Gülktekin Uysal Cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaşınca ortalık karıştı! Davutoğlu ve Babacan'a gönderme mi yaptı?Haluk Levent derbi sonucunu tahmin etti! Sosyal medyada gelen yorumlar pes dedirtti: “Evi satıp basıyorum abi”Esra Bilgiç'in ardından Melisa Aslı Pamuk da iç çamaşırı tepkisi aldı! "Arabistan mı burası"İngiltere Premier Lig: Manchester City - Liverpool maçı canlı izle | Liverpool - Manchester City maçı S Sport canlı yayın izle linkiBakan Nebati’den sevindiren açıklama: “ Enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz”Son dakika: 10 Nisan 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuSüper Loto sonuçları 10 Nisan 2022 Pazar |10.04.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı10 Nisan 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 10.04.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Haluk Levent derbi sonucunu tahmin etti! Sosyal medyada gelen yorumlar pes dedirtti: “Evi satıp basıyorum abi”

Haluk Levent derbi sonucunu tahmin etti! Sosyal medyada gelen yorumlar pes dedirtti: “Evi satıp basıyorum abi”

Haluk Levent, bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin sonucuna dair tahminde bulundu. Ünlü sanatçının bu tahminine gelen yorumlar adeta pes dedirtti: “Evi satıp basıyorum şimdi abi dediklerine hadi bakalım."

Haluk Levent derbi sonucunu tahmin etti! Sosyal medyada gelen yorumlar pes dedirtti: “Evi satıp basıyorum abi”

Milyonlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe- Galatasaray derbisi bu akşam oynanacak. Derbi hakkında tahminde bulunan ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Levent, yaptığı paylaşımda, "4. dakikada Galatasaray frikikten gol bulur. Fenerbahçe penaltı vuruşuyla 23. dakikada eşitliği sağlar. 45+1'de Fenerbahçe sol kanattan güçlü gelir Galatasaraylı futbolcu kendi kalesine atar. 63. dakikada ve 82.dakikada 2 gol daha olur ama hakem VAR'a gider. Sonuç değişir mi bilemem o kadar da müneccim değilim" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent derbi sonucunu tahmin etti! Sosyal medyada gelen yorumlar pes dedirtti: Evi satıp basıyorum abi

“EVİ SATIP BAHİS OYNUYORUM”

Haluk Levent’in maç sonucu tahminine şaşırtan yorumlar yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, ünlü sanatçının paylaşımına: "Evi satıp dediklerine bahis oynuyorum" yorumunu yaptı. Haluk Levent ise takipçisinin bu yorumuna, "Sakın!" yanıtını verdi.

Haluk Levent derbi sonucunu tahmin etti! Sosyal medyada gelen yorumlar pes dedirtti: Evi satıp basıyorum abi

Haluk Levent derbi sonucunu tahmin etti! Sosyal medyada gelen yorumlar pes dedirtti: Evi satıp basıyorum abi

{TITLE_STRIP}Son dakika | 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT