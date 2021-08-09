Ünlü sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabı Twitter üzerinden vücudunda sedef ve egzama benzeri bir şeylerin çıktığını ve bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirerek "Bulun şu tedaviyi" şeklinde yazarak ilk kez kendisi için bir yardım isteğinde bulundu. Bunun üzerine bazı haber sitelerinde Haluk Levent'in öldüğü söylendi. Haluk Levent öldü mü? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...

HALUK LEVENT ÖLDÜ MÜ?

Ahbap derneği kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medyada hakkında çıkan " öldü" haberlerine isyan etti. Bu tür haberinin kendisini ve ailesini zor durumda bıraktığını belirten ünlü sanatçı, sosyal medya platformlarına da çağrıda bulundu.

Kendisi için yaptığı paylaşımının ardından Facebook'ta hakkında hastaneye kaldırıldığı haberlerinin çıktığını gören Haluk Levent, "Yazmaz olaydım. Tüm Facebook sitelerinde hastaneye kaldırıldığım yazmış. Şaka gibi, arayan arayana." diyerek attığı tweeti silme karar aldığını açıklamasının ardından paylaşımını kaldırdı.

Haberlerin hala devam ettiğini gören Haluk Levent şu şekilde açıklamada bulundu:

"Her saat twit attığım halde görüntülü videolar attığım halde öldüğüme inanan bir kitle var.

Ciddi ciddi ailemi arıyorlar filan.

Facebook ve YouTube yönetimlerinin bu konuyu düşünmesi gerek.

Gerçeğe ulaşmak hele bu çağda bu kadar sığ mı?

Haa bu arada ölmedim yemin edebilirim "

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İlk kez kendisi için yardım isteyen Haluk Levent çileden çıktı: "Yazmaz olaydım"