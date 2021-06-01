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Haluk Levent yardım başvurusu açıklaması | Haluk Levent Twitter paylaşımı | Ahbap Platformu müzisyenlere fatura desteği başvuru linki

Haluk Levent pandemi nedeniyle çalışamayan müzisyenlere Twitter'dan çağrı yaptı. Ünlü şarkıcının açıklaması sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte Haluk Levent yardım başvurusu açıklaması | Haluk Levent Twitter paylaşımı | Ahbap Platformu müzisyenlere fatura desteği başvuru linki ve detaylar.

Haluk Levent yardım başvurusu açıklaması | Haluk Levent Twitter paylaşımı | Ahbap Platformu müzisyenlere fatura desteği başvuru linki

Haluk Levent pandemi sebebiyle çalışamayan müzisyenlere sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulundu. Ünlü şarkıcının açıklaması sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte  Haluk Levent yardım başvurusu açıklaması | Haluk Levent Twitter paylaşımı | Ahbap Platformu müzisyenlere fatura desteği başvuru linki ve ayrıntılar...

HALUK LEVENT YARDIM BAŞVURUSU AÇIKLAMASI

Ünlü şarkıcın Haluk Levent, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla çalışamayan müzisyenlere çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ödenmemiş su, elektrik ve doğalgaz faturası olan müzisyenlere seslenen ünlü şarkıcı Haluk Levent, Ahbap platformunun başvuru sayfasını link vererek 400 ₺’ye kadar olan faturaları ödeyeceklerini açıkladı.

HALUK LEVENT TWİTTER PAYLAŞIMI

Paylaşımında "Müzisyenler! Ödenmemiş su, elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın. 400 ₺’ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. (Bugün Saat 14.30 da başvuru açacağız) Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara’ya gideceğiz. Hepimiz zor durumdayız." ifadelerine yer veren Levent; rodi, sesçi, ışıkçı olarak çalışan ama pandemi dolayısıyla işsiz olan kişilere 400 TL'ye kadar olan faturaları için Ahbap Platformu üzerinden başvuru yapabileceklerini ifade etti.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten müzisyenlere çağrı!

Haluk Levent yardım başvurusu açıklaması | Haluk Levent Twitter paylaşımı | Ahbap Platformu müzisyenlere fatura desteği başvuru linki

AHBSP PLATFORMU MÜZİSYENLERE FATURA DESTEĞİ BAŞVURU LİNKİ

Haluk Levent'in yaptığı açıklamaya göre; müzisyenler, 400 TL'ye kadar olan faturaları için Ahbap Platformu'ndaki başvuru formunu doladurarak söz konusu destekten faydalanabilecek.

Ahbap Platformu başvuru linki için tıklayın

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten müzisyenlere çağrı!

AHBAP DERNEĞİ'NİN AMACI NEDİR?

Ahbap Derneği'nin resmi internet sitesinde dernek faaliyetine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:

"Ahbap Derneği, ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunmak, toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamak, iyi insan ve iyi toplum inşasına hizmet etmek, yeni işbirliği modelleri ve projelerle çağdaş ve sürdürülebilir yardımlaşma ve dayanışma ağları oluşturmak, yerel kültürün korunarak günümüz teknolojik olanaklarıyla gelişmesine ve geleceğe taşınmasına katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur."

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten müzisyenlere çağrı!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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