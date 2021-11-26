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  3. Hamdi Alkan eşinin öpüşme sahnesiyle gündem olmuştu! Bu kez de Kızı Zeynep Alkan'ın Yeni Tiktok Videosu görenleri hayret içinde bıraktı!

Hamdi Alkan eşinin öpüşme sahnesiyle gündem olmuştu! Bu kez de Kızı Zeynep Alkan'ın Yeni Tiktok Videosu görenleri hayret içinde bıraktı!

Hamdi Alkan eşinin tiyatro oyununda öpüşme sahnesini izlediği ve tepki göstermediği için gündem olmuştu. Bu kez de Aktif TikTok kullanıcısı olan kızı Zeynep Alkan, hesabından paylaştığı yeni bir video gündem oldu.

Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün 23 yaşındaki kızları Zeynep Alkan, biribirinden farklı paylaşımları ile sosyal medyanın gündemine oturmaya devam ediyor...

TikTok kullanıcısı olan Zeynep Alkan, yüklediği bir video ile tekrar gündem oldu.

Hamdi Alkan eşinin öpüşme sahnesiyle gündem olmuştu! Bu kez de Kızı Zeynep Alkan'ın Yeni Tiktok Videosu görenleri hayret içinde bıraktı!

ON BİNLECE KİŞİ İZLEDİ

Alkan'ın yaptığı kısa dans çok konuşuldu. Alkan'ın yılbaşı müziğini kullanarak kayda aldığı TikTok videosu kısa sürede on binlerce izlenmeye ulaştı. Söz konusu video sosyal medyada çok sayıda paylaşıldı ve yorum yağmuruna tutuldu. Zeynep Alkan'ın Tiktok performansını beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de yorum yaparak fikirlerini belirtti.

İşte o video...

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın kzı Zeynep,  Hisar Eğitim Vakfı Okulunda okurken tiyatro eğitimi aldı. İki yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında viyola eğitimi aldı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde reklamcılık okudu. 'Hayat Bazen Tatlıdır' adlı gençlik dizisinde Emel karakterini canlandırdı

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