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Hamdi Alkan’dan boşanma sonrası çarpıcı açıklama: “Yaşandı ve bitti”

Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel ile boşandıktan sonra ilk defa açıklama yaptı. Alkan, kendine boşanma ile ilgili yöneltilen soruya: “Yaşandı ve bitti” cevabını verdi.

Hamdi Alkan’dan boşanma sonrası çarpıcı açıklama: “Yaşandı ve bitti”

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu eşi Selen Görgüzel 2014 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da dünyaevine girmişti. Ancak ünlü çift evliliklerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Ünlü yönetmen eşiyle boşanmasının ardından ilk kez görüntülenerek bazı açıklamalarda bulundu.

Hamdi Alkan’dan boşanma sonrası çarpıcı açıklama: Yaşandı ve bitti

“DÜNYA MALI DÜNYADA KALIR”

Hamdi Alkan, İstinyePark AVM'de görüntülendi. Ünlü yönetmen basın mensuplarının boşanma ile ilgili sorularını cevapsız bırakmadı. Alkan: "Arkadaşlar hayat bu. Yaşanması gerekiyormuş, yaşandı ve bitti. Allah herkesin yolunu açık etsin. Başka diyecek bir şey yok" diye konuştu. Ünlü yönetmen boşanırken mal paylaşımı hakkında yapılan haberler için de şu ifadeleri kullandı: "Dünya malı dünyada kalır, boş verin."

Hamdi Alkan’dan boşanma sonrası çarpıcı açıklama: Yaşandı ve bitti

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