Hamile olduğunu söylenen Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı eşinden hortumla dayak yedi!

Geçtiğimiz aylarda eşi Patrick tarafınan evden atıldığı öğrenilen Meltem Miraloğlu bir süre hiç ortalarda gözükmemiş daha sonra da 62 yaşındaki psikoloğu John ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Oyuncudan üzen haber geldi.

Eşinin yanına vasiyet anlaşmasıyla geri döndüğü belirtilen Meltem Miraloğlu'nun hayatında sular bir türlü durulmuyor.

Onur Akay'ın haberine göre, "Bir daha oyuncu olmaktan ve Hollywood'a gitmekten bahsedersen seni Türkiye'ye göndereceğim" diyerek Meltem Miraloğlu'nu oturdukları evin bahçesinde hortumla dövdüğü iddia edildi.

Ayrıca Meltem Miraloğlu'nun Green Card almak için gün saydığı da biliniyor.

Geçtiğimiz aylarda organlarını bağışlamak için gönüllü olduğunu açıklayan Miraloğlu, "Amerika'da organ bağışı yaptım. Ben öldükten sonra bütün organlarımı, anne-babası olmayan ve organ alacak parası olmayan insanlara bağışladım" demişti.

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

Oyuncu, 13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da doğan Meltem Miralooğlu, 2 yaşında iken geçim zorlukları sebebiyle ailesiyle beraber İstanbul'a taşınmıştır.

Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu ifade edilen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. İlk olarak "Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi" reklam filminde oynamıştır. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynamıştır.

Meltem Miraloğlu kimdir? Aslen nereli? Kiminle evlendi?