Hangi burç özür dilemez? En az özür dileyen burç hangisi?

Özür dilemek erdemli olmak demektir ve olgun bir kişinin yapabileceği bir davranış olarak bilinir. Ancak bazı insanlar özür dilemekten çekinir ve ya özür dilemeyi kendilerine yakıştıramaz. Bu durumun burçlarla da ilgisi vardır. Astroloji bu durumu güzel burç yorumları yaparak açıklığa kavuşturmuştur.

En Az Özür Dileyen Burç Hangisi

En az özür dileyen burç sizin de tahmin edebileceğiniz üzere egoları ile tanınan koç burcu insanıdır. Koç burçlarının bir sürü iyi ve güzel yönleri vardır ancak diğer herkes gibi kötü ve hiç sevilmeyen yanları da vardır. Mesela kötü yanları hep kendilerini haklı görmeleri hatalarını kabul etmemeleri ve ya bitmek bilmez rahatlık ve egolarından gelir. Her koç burcu özür dilemez diye genelleme yapmak yanlıştır. Ancak koç burcu insanları egolu yapıları gereği diğer burçlara göre çok daha az özür dilerler diyebiliriz.

Sadece Koç Burcu İnsanları Mı Az Özür Diler?

Koç burcu olup koç burcu özelliğini taşıyan kişiler çok az özür dileyen burçlardır. Ancak koç burçlarına çok benzeyen aslan burçları da tıpkı koç insanı gibi çok az özür dilerler. Aslan insanının lider olmaya yönelik tavırları onların özür dilemelerini engeller. Aslın da çok iyi kalplilerdir ancak haksız olup özür dilemeyi kendilerine yakıştıramazlar.

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Aslan Burcu İnsanı Özür Dilemez Mi?

Aslan burçları tabi ki özür diler ama koç burçlarından sonra en az özür dileyen burç olarak sıraya koymamız mümkün olur. Aslan burcu insanları sık özür dilemek yerine karşısında ki kişiden özür bekler. Bu durum da kalan aslan burcu insanı hep haklı konumuna düşer ve suçluluk hissetmedikleri gibi özür de dilemezler. Eğer bir aslan burcu insanı ile ilişki kurmak ister iseniz alttan almayı iyi bilmeniz gerekir. Aksi takdir de anlaşmazlıklar, tartışmalar ve kavgalar olabilir. Bunu kimse istemez öyle değil mi.

Egosu Yüksek Olan Bu Burçlarla Kimler Nasıl Başa Çıkabilir?

Koç burcu insanı ve aslan burcu insanı anlaşmakta epey zorlanabilirler çünkü bu iki burç baya baskın ve egolu karakterler olarak tanınırlar ve zaten öyledirler. Bu burç insanları bir akrep burcu insanı ile çok iyi ve rahat bir şekil de anlaşabilir akreplerle iletişim kurmak kolaydır. Akrep burcu insanlar cömert oldukları ve iyimser oldukları için çok kolay bir şekilde özür dileyebilirler.

Bu nedenle açık kalpli olan akrep burcu insanları olgun olmalarının da etkisiyle özür dilemekten hiç gocunmazlar. Akrep burcu insanına benzeyen bir diğer burç da boğa burçlarıdır. Boğa burcu insanları yemeğe çok fazla düşkündür hep yemek yemek isterler bu yüzden onları yemekle kandırmak çok kolay olacaktır. Boğa burçlarının da çok iyi ve temiz kalpleri vardır.