Hangi iller kırmızı kategoride? İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada merakla beklenen yeni risk haritasını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır." diyerek yeni tedbirlere ilişkin konuştu.

Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır.

Erdoğan açıkladı! Kırmızı kategorideki illerde Cumartesi günü de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İLLERİN RİSK DURUMU

MAVİ KATEGORİ (DÜŞÜK RİSKLİ)

İlk yayınlanan risk haritasına göre mavi kalan tek ilimiz Şırnak oldu.

SARI KATEGORİ (ORTA RİSKLİ)

Risk haritasına göre; Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak sarı(orta riskli) kategoride yer aldı.

TURUNCU KATEGORİ (YÜKSEK RİSKLİ)

Risk haritasına göre; Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Kars, Ağrı, Bingöl, Tunceli, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay turuncu (yüksek riskli) kategoride yer aldı.

KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ)

Risk haritasına göre en çok artış kırmızı kategoride oldu. Türkiye'deki 81 ilin 58'i risk haritasında kırmızıya döndü. Kırmızı kategoride yer alan iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bilecik, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Tokat, Amasya, Çorum, Çankırı, Aydın, Muğla, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Konya, Isparta, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Sivas, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Yozgat, Kilis, Gaziantep, Osmaniye, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Erzincan