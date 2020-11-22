Hangi illerimizde şeker fabrikaları vardır? KPSS şeker fabrikası sorusu ve cevabı

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim oturumu 22 Kasım 2020 tarihinde uygulandı. Devlet kurumlarına atanmak isteyen adaylar sabah saat 10:00'da sınava girecekleri sınıflarda yerini aldı. 120 soru için 130 dakikalık süre tanındı. Sınavda adaylara yöneltilen, "Hangi illerimizde şeker fabrikaları vardır?" sorusunun yanıtı sınavın bitmesinin ardından sosyal medyada merak konusu oldu.

HANGİ İLİMİZDE ŞEKER FABRİKALARI VARDIR?

Türkiye'de ilk resmi olarak kabul gören, 6 Temmuz 1935 yılında merkez üstü Ankara'da bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ ya da kısaca TÜRKŞEKER fabrikasıdır. Kendi içinde 25 ayrı şeker fabrikası bulunan kuruluşun, toplam 41 il üzerinde de şubesi bulunmaktadır.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Ağrı, İstanbul, Bitlis, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Denizli, Eskişehir, Muş, Samsun, Konya, Şanlıurfa, Van, Manisa ve Uşak'ta şubesi bulunan TÜRKŞEKER fabrikası, şeker sektörünün en büyük şirket bünyesi durumundadır.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık'ta online olarak yayınlanacağını duyurdu. Bu hafta sonu gerçekleşen KPSS sonuçları 24 Aralık tarihinde erişime açılacak fakat ÖSYM'nin sınav sonuçlarını daha önce de açıklama ihtimali bulunuyor.