Hangi namaz sadece ramazan ayında kılınır? başlığı şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlara arasına girdi. Biz de tüm Müslüman alemini ilgilendiren bu konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

RAMAZAN NEDİR?

Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam'ın beş şartından biridir.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2021?

Müslüman alemi için Ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan Salı günü başlayıp 12 Mayıs Çarşamba günü sona ermesi beklenmektedir.

HANGİ NAMAZ SADECE RAMAZAN AYINDA KILINIR?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) ile dört halife döneminden itibaren günümüze kadar camilerde veya evlerde cemaatle ya da ferdî olarak kılınan Teravih namazı, sadece Ramazan ayında kılınır. Yatsı namazından sonra kılınan Teravih namazı, Ramazan ayında sünnet-i müekkede olarak kabul görmektedir.

TERAVİH NAMAZI NEDİR?

Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Teravih namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar, sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder. Teravih namazı yatsıya tâbi bir sünnet olduğu için, vitir namazı teravihden sonra kılındığı gibi, önce de kılınabilir. Âdet olan, teravihi önce kılıp vitri sonra kılmaktır.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR, SÜNNET MİDİR?

Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus 20 rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namazın cemaatle kılınması sünnettir.

TERAVİH NAMAZININ GÜN GÜN FAZİLETLERİ VE SEVAPLARI

Peygamberimiz Teravih Namazı ile ilgili şu sözü söyledi; "Teravih Namazı'nı kılan bir mü'min kimse her gece Teravih kıldığı zaman başka hal alır, şöyle ki;

1.GECE: Annesinden doğduğu gündeki gibi günahlarından arınır.

2.GECE: Kendisinin ve eğer mü'min iseler anne ve babasının günahları bağışlanır..

3.GECE: Arş altında bir melek şöyle seslenir: " Amel temize çıktı, günahların bağışlanır."

4.GECE: Onun için verilecek mükafaat Tevrat'I, İncil'i, Zebur'u ve KUr'an-ı Kerim'i okuyup hatmetmiş sevabı kazanır.

5.GECE: Yüce Allah ona Mescid-i Haram'da, Mescid-i Nebevi'de namaz kılan kimse gibi sevap kazandırır.

6.GECE: Yüce Allah ona Beyt-i Mamur'u tavaf edenin sevabını ihsan eder.

7.GECE: Firavun'un gazasında Musa(as) ile beraber olmuş gibi ecir verilir.

8.GECE: Yüce Allah İbrahim (as) 'a yaptığı ihsanı ona da yapar.

9.GECE: Hz. Peygamber(sav)'in yaptığı ibadet gibi Yüce Allah'a ibadet etmiş olur.

10.GECE: Yüce Allah ona dünya ve ahiretin hayrını nasip eder.

11.GECE: Ölecek olursa dünyadan annesinden doğduğu gün gibi günahsız çıkar.

12.GECE: Kıyamet günü yüzü ayın 14. günündeki gibi parlayarak gelir.

13.GECE: Kıyamet gününe her türlü kötülüklerden emin olarak gelir.

14.GECE: Allah ona Kadir Gecesini ihya etmiş sevabı verir.

15.GECE: Melekler, Arş ve Kürsi taşıyanlar onun bağışlanması için salat okur.

16.GECE: Yüce Allah o kimse için cehennem ateşinden kurtulduğuna ve cennete gireceğine dair beraat fermanı yazar.

17.GECE: Kendisine peygamberlerin sevabına denk bir sevap verilir.

18.GECE: Bir melek şöyle seslenir: "Ey Allah'ın kulu! Allah senden ve anne-babandan razı olsun."

19.GECE: Hak Teala Hazretleri dünya ve ahirette ona yardım eder.

20.GECE: Şehitlerin ve salih zatların sevabına denk sevap verilir.

21.GECE: Allah (cc) onun için cennette nurdan bir ev kurar.

22.GECE: Ümmet-i Muhammed'in yetimlerini ve dul hatunlarını doyurmuş sevabı alır.

23.GECE: Yüce Allah cennette onun için şehir kurar.

24.GECE: Onun için 24 tane makbul dua vardır ve bu dualar kabul olur.

25.GECE:Yüce Allah ondan kabir azabını kaldırır.

26.GECE: Yüce Allah onun için kırk yıllık amel sevabı verir.

27.GECE: Onun için Sırat Köprüsünü, çakan şimşek gibi geçme ihsanı yapılır.

28.GECE: Yüce Allah onun cennetteki derecesini bir kat daha arttırır.

29.GECE: Ona bin makbul hac sevabı verilir.

30.GECE: Yüce Allah şöyle buyurur: "Ey kulum! Cennetin meyvelerinden ye, selsebil suyundan yıkan, kevser suyundan iç, ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun." der ve bir münadi nida eder:

Her gece teravih kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır ki, izzetim ve celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim ve cehennemin ateşine vucudlarını haram kıldım.

Ondan sonra Mevla Teala Hz. bu kullara bir beraat yazdırır. Erkek olsun kadın olsun cehennem azabından kurtulmağa ve sıratı kolay geçmesi için eline berayı verilir. Her kim ihlas ve inanç üzere Ramazan-ı Şerifte otuz gece teravih kılarsa Mevla Teala Hz.leri bu sevapları o kimseye ihsan eder şeksiz şüphesiz.

Rabbim hepimizi hakiki kul olup inana ve itaat edenlerden eylesin.