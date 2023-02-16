Harrison Ashby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harrison Ashby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harrison Ashby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harrison Ashby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harrison Ashby 14 Kasım 2001 tarihinde Milton Keynes şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İskoçya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Harrison Charles Ashby şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harrison Ashby Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Harrison Ashby, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Harrison Ashby'nin Newcastle United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harrison Ashby Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/harrisonashbyy/

Harrison Ashby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harrison Ashby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harrison Ashby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harrison Ashby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında West Ham U18

1 Temmuz 2020 yılında West Ham U21

31 Ocak 2023 yılında Newcastle

Harrison Ashby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harrison Ashby şuan Newcastle United takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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