Loris Karius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loris Karius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loris Karius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loris Karius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loris Karius 22 Haziran 1993 tarihinde Biberach an der Riß şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Loris Sven Karius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loris Karius Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Loris Karius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United takımına 12 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Loris Karius'nin Newcastle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Loris Karius Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/loriskarius

http://www.instagram.com/loriskarius/

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http://www.facebook.com/loriskarius/?fref=ts

Loris Karius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Loris Karius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Loris Karius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loris Karius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında SSV Ulm Alt.

1 Temmuz 2005 yılında Stuttgart Alt.

1 Temmuz 2008 yılında Stuttgart U17

1 Temmuz 2009 yılında Man City U18

1 Temmuz 2010 yılında Man City Res.

28 Ağu 2011 yılında Mainz

31 Aralık 2011 yılında Man City Res.

1 Ocak 2012 yılında Mainz

1 Temmuz 2016 yılında Liverpool

28 Ağu 2018 yılında Beşiktaş

4 Mayıs 2020 yılında Liverpool

28 Eylül 2020 yılında Union Berlin

30 Haziran 2021 yılında Liverpool

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Eylül 2022 yılında Newcastle

Loris Karius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loris Karius şuan Newcastle United takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Loris Karius Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SG Mettenberg (2000-2001), SSV Ulm 1846 (2001-2005), VfB Stuttgart (2005-2009), Manchester City (2009-2010)

Almanya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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