Yazar Hasan Ali Toptaş, sosyasl medyada Leyla isimli bir kullanıcı tarafından taciz iddialarıyla suçlanmasının ardından gündem oldu. Başlatılan hareketin ardından yirmiden fazla kadının destek verdiği ve kendilerini taciz ettiğini ileri sürdükleri Hasan Ali Toptaş'ın hayatı da merak konusu oldu. Kullanıcıların arama motorlarında, Hasan Ali Toptaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Yazar Hasan Ali Toptaş olayı ne? sorularını araştırması üzerine biz de haberimizde bu soruların cevaplarına yer verdik.

HASAN ALİ TOPTAŞ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

62 yaşındaki Hasan Ali Toptaş, 1958 yılında Denizli'nin Çal ilçesinde doğdu.

İlk öykü kitabı Bir Gülüşün Kimliği 1987'de, ikinci öykü kitabı Yoklar Fısıltısı 1990'da yayımlandı. Ölü Zaman Gezginleri adlı öykü dosyasıyla 1992 yılında Çankaya Belediyesi ile Damar edebiyat dergisinin düzenlediği yarışmada birincilik ödülü aldı.

Aynı yıl Sonsuzluğa Nokta adlı yayımlanmamış romanıyla Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmada mansiyon aldı ve Sonsuzluğa Nokta Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı.

1994'te Gölgesizler adlı yayımlanmamış romanıyla Yunus Nadi Roman Ödülü'nü aldı. Hasan Ali Toptaş’ın Bin Hüzünlü Haz adlı romanı ise 1999 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. Yazarın ayrıca Yalnızlıklar adlı şiirsel metinlerden oluşan bir kitabı, Kayıp Hayaller Kitabı adlı bir romanı, Ben Bir Gürgen Dalıyım adlı bir çocuk romanı, Harfler ve Notalar adlı bir deneme kitabı ve Uykuların Doğusu adlı bir romanı vardır. Toptaş'ın son romanı Heba, 2013 yılında yayımlanmıştır.

KİTAPLARI:

Beni Kör Kuyularda

Ben Bir Gürgen Dalıyım

Kuşlar Yasına Gider

Gölgesizler

Yalnızlıklar

Bin Hüzünlü Haz

Heba

Uykuların Doğusu

Ölü Zaman Gezginleri

Geçmiş Şimdi Gelecek

Harfler ve Notlar

Gecenin Gecesi

Sonsuzluğa Nokta

Kayıp Hayaller Kitabı

Ben Bir Gürgen Dalıyım

Gecenin Gecesi

HASAN ALİ TOPTAŞ OLAYI NE?

Sosyal medyada 20'den fazla kadın tarafından tacizle suçlanan Hasan Ali Toptaş özür diledi

Twitter'da Leyla isimli bir hesabın, yazar Toptaş'ı kastederek, "Bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisi ile nahoş anıları var üniversite yıllarına ait. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsam kesinlikle ifşa ederdim. Klasik orta yaş üstü cis erkek edebiyatçı. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığıdır kendisi" ifadelerini kullanmasıyla başlayan iddialara yirmiden fazla kadın destek verdi.

Olay üzerine kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla özür dileyen Toptaş, “İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum” ifadelerini kullandı.