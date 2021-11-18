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Hasan Can Kaya'yı tutabilene aşk olsun! TikTok hesabı olmamasına rağmen videoları 1 milyar izlenmeyi geçti!

EXXEN'de yayınlanan "Konuşanlar" programı ile izlenme rekoru kıran Hasan Can Kaya, TikTok'ta büyük bir başarı elde etti. Dünyaca ünlü komedyen Ellen DeGeneres'ın izlenme rekorunu yerle bir eden Kaya, sosyal medya platformunda 1 milyardan fazla izlendi.

Hasan Can Kaya'yı tutabilene aşk olsun! TikTok hesabı olmamasına rağmen videoları 1 milyar izlenmeyi geçti!

"Konuşanlar" programıyla hayatımıza giren ve Türkiye'nin güldüğü adam olarak tanıdığımız Hasan Can Kaya başarılarına yenisini ekliyor.

Youtube'dan Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform EXXEN'e transfer olan Hasan Can Kaya, birkaç ay sonra Türkiye'deki tüm dijital platformlar arasında en çok izlenme sayısına ulaşmıştı.

Hasan Can Kaya'yı tutabilene aşk olsun! TikTok hesabı olmamasına rağmen videoları 1 milyar izlenmeyi geçti!

TİKTOK'TA 1 MİLYARDAN FAZLA İZLENDİ

Kısa sürede büyük başarı elde eden Kaya, TikTok hesabı olmamasına rağmen 1 milyarı geçen izlenme sayısı ile Amerika'nın en ünlü komedyeni Ellen DeGeneres'i bile geride bıraktı. Ünlü komedyen Ellen DeGeneres 988 milyon izlenirken, Hasan Can Kaya 1 milyardan fazla izlendi.

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