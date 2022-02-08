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Hasan Köni kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Prof. Dr. Hasan Köni'nin biyografisi

Siyaset bilimci ve tarihçi Prof. Dr. Hasan Köni'nin kim olduğu merak ediliyor. Bu amaçla Hasan Köni kimdir? Kaç yaşında ve nereli? soruları araştırılıyor. İşte Prof. Dr. Hasan Köni'nin biyografisi...

Hasan Köni kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Prof. Dr. Hasan Köni'nin biyografisi

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Devletler Hukuku dersi veren Prof. Dr. Hasan Köni'nin biyografisi araştırılıyor. Peki, Hasan Köni kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Prof. Dr. Hasan Köni'nin biyografisi...

Hasan Köni kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Prof. Dr. Hasan Köni'nin biyografisi

HASAN KÖNİ KİMDİR?

76 yaşındaki Hasan Köni 1945 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokul eğitimini Galatasaray Lisesi, orta ve lise eğitimini Saint Joseph Lisesi’nde tamamladı. 1970 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. Aynı Fakültede 1976 yılında Devletler Hukuku Doktoru oldu. Doktora öncesi İsviçre ve Amerika’da tezi için çalışmalar yaptı.

Hasan Köni kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Prof. Dr. Hasan Köni'nin biyografisi

1977-78 yıllarında Michigan State Üniversitesinde Doktora üstü çalışmalarda bulundu. Aynı çalışmaları 1979 ve 1980 yaz dönemlerinde devam etti. 1979 yılında Gazi Üniversitesinde Birleşmiş Milletler ‘de “Karar Verme Sistem Analizi” teziyle doçent oldu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Profesör unvanını aldı. 1983 yılında California, Santa Cruz California State Üniversitesi’nde misafir olarak bulundu. 1990-91 yılında Washington John Hopkins Üniversitesi, School of Advanced International Studies bölümünde fullbright scholar yer aldı.

Hasan Köni kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Prof. Dr. Hasan Köni'nin biyografisi

1983-2002 yılları arasında Polis akademisi, Kara Harp okulu, Milli Güvenlik Akademisi ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünde dersler verdi. 1993-2002 yılında Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü yaptı. 1988-1996 yıllarında Başbakanlık Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim kurulu üyeliği, 1995-2005 Ankara Türk Amerikan Derneği Başkanlığı yaptı. 2003 yılında emekliye ayrıldı.

Evli ve bir çocuk babası olan ve kendi konusunda altı kitabı ve çeşitli uluslararası siyaset ve hukuk konusunda 100’den fazla makalesi bulunan Prof. Dr. Hasan Köni, Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyetinin 8 Haziran 2020 tarihli kararı ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ömür Boyu Onursal Dekanı olarak seçilmiştir. Halen akademik ve bilimsel çalışmalarına devam etmekte ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Devletler Hukuku, Kara, Deniz, Hava Harp Enstitülerinde Dış Politika ve Strateji dersleri vermeye devam etmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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