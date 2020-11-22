DSÖ'den 2021 yılı için "üçüncü dalga" uyarısı22 Kasım Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 22 Kasım 2020 PazarMasterChef kim elendi? 22 Kasım PazarHamur asansörüne sıkışan işçi canından olduTuzlaspor 0-6 Bandırmaspor | MAÇ ÖZETİ, SONUCUHasattan dönen işçilerin traktörü devrildi: 5 yaralıOsmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 18 gözaltıRusya’daki ev partisinde dezenfektan içtiler: 7 ölüAkdeniz'de 3.8 şiddetinde deprem!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Hasattan dönen işçilerin traktörü devrildi: 5 yaralı

Hasattan dönen işçilerin traktörü devrildi: 5 yaralı

Çanakkale'de hasattan dönen zeytin işçilerinin bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu tarım işçileri yola savruldu. Kazada 5 yaralanan5 işçi hastaneye kaldırıldı.

Hasattan dönen işçilerin traktörü devrildi: 5 yaralı

Olay, Çanakkale'nin Ezine ilçesi Geyikli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin hasadından dönen tarım işçilerini taşıyan Halil Saydanın kullandığı 17 SD 599 plakalı traktör devrildi. Zeytinlerle birlikte kasada bulunan tarım işçileri de yola savuldu.

Yoldan geçen diğer işçilerin yardımı ile kasaların altında kalanlar çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Hasattan dönen işçilerin traktörü devrildi: 5 yaralı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT