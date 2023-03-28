Hastane yolunu kesip halay çeken şahıslar, yakayı ele verdiler!

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'na gece yarısı araçlarla gelerek, hastaneye giden tek yolu trafiğe kapatarak sürücülerin tepkisini alan 3 şahıs gözaltına alındı.

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Hastane yolunu kesip halay çeken şahıslar, yakayı ele verdiler!

Galata Kulesi Meydanı'nda hastaneye giden yolun trafiğini araçla keserek yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çeken 3 kişi, gözaltına alındı. 3 kişiye toplam bin 744 lira idari para cezası uygulandı.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR İDARİ PARA CEZASIYLA SERBEST BIRAKILDI

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'na gece yarısı araçlarla gelen bir grup, hastaneye giden tek yolu trafiğe kapatmış, araçlarından inen grup, ardından meydanda halay çekmeye başlamıştı. Dakikalarca yolu trafiğe kapatan gruba diğer sürücüler korna basarak tepki göstermişti. Bir süre sonra grup halayı bırakarak araçlarına binip ayrılmıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, caddede duraklayarak yüksek sesle müzik açan ve trafik akışını engelleyen sürücünün E.B. isimli şahıs olduğunu belirledi. E.B., Sivil Trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. E.B.'ye "Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak"tan 436 lira, müzik cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde kullanmaktan 436 lira, ayrıca araçtan yola inen B.Ç. ve B.Ş. isimli şahıslara ise "Taşıt yolu üzerinde yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunmaktan" 436'şar lira olmak üzere, 3 şahsa toplamda bin 744 lira idari para cezası uygulandı.

KAYNAK: İHA

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