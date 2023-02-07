Türkiye'nin 10 ilinde 13.5 milyon kişiyi etkileyen deprem felaketinin en çok etkilediği illerden biri de Hatay oldu. Şehirdeki yıkımın giderilmesi ve vatandaşlara yardım edilmesi için açıklama yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, gündem oldu. Bunun üzerine Lütfü Savaş hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Lütfü Savaş, 23 Mart 1965 tarihinde Hatay'ın Antakya ilçesinde doğdu. Doç. Dr. Lütfü Savaş, çocukluk ve gençlik yıllarını Antakya’nın Havuzlar Mahallesinde geçirdi.1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Türkiye’nin çeşitli illerinde Doktorluk görevinde bulundu.

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Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşunda görev aldı. Eski Devlet Hastanesinin Mustafa Kemal Üniversitesi’ne kazandırılması ve Araştırma Hastanesinin açılmasında başhekim yardımcılığı görevi yaptı. 2007 yılında Doçent oldu. 2006-2008 döneminde Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevinde bulundu.

Kendisini milliyetçi bir çizgide tanımlayan Savaş, 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevinden ayrılıp AK Parti’den Antakya Belediye Başkanı adayı oldu ve yüzde 47.3 oyla seçimleri kazandı.

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Görev yaptığı süre içerisinde başta Asi Nehri’nin temizlenmesi olmak üzere birçok hizmette bulundu. Ancak 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’i Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak göstermesi üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi’nden ayrıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun isteği üzerine partideki birçok karşı görüşe rağmen annesinin telkinleri ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 ilkesinden birinin milliyetçilik olması görüşüne binaen 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak gösterildi. Yüzde 41 oyla Hatay’ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

Öte yandan Hatayspor'un onursal başkanıdır.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, CHP'lidir.