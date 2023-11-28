Hatay İskenderun caddeleri fırtına sonrası Venedik'e döndü!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına sonrası kentin işlek noktaları Venedik’e döndü.

İskenderun’da etkili olan fırtına sonrası deniz ve kara birleşmişti. Kentin işlek noktaları su altında kalmış, caddeler adeta göle dönmüştü. İskenderun’da fırtına etkisini yitirse de caddelerdeki su çekilmedi.

Görünümüyle Venedik’i andıran İskenderun’da ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. İş yerleri su altında kalan esnaf, iki gündür dükkanını açamıyor.



Bankadaki işlerini halletmek için sular içerisinde yürümeye çalıştığını ifade eden Fahri Karagön, “Durum vahim, sular içerisindeyiz. Ben gemide çalışmaktayım, bankaya gitmek mecburiyetinde kaldım. Su içerisinde geldim. Mecbur sular içinde yayan igdiyorum. Herşey sular içerisinde. Yetkililerden bu duruma çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.



İş yerinin sular içerisinde kaldığını belirten Abdullah Gazel, “Azıcık yağmur yağsa iş yerimiz durum gördüğünüz gibi. Sular içinde her yer. İş yerimizi taşıdığımız başka bir noktada sular içerisinde” şeklinde konuştu.

Eşi ölen kadın kolları sıvayıp çay ocağının başına geçti!

Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış

Piknik yapan gençlerin masasına ayı gelince bakın ne yaptılar!

Dikkat! Olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferleri iptal! İşte o hatlar