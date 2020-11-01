Hatay Valiliğinden Belen'de yaşanan geline şiddet olayı ile ilgili açıklama!

Belen'de gelin ve damadın seyir halindeyken, araçtan inerek tartışmaya başladığı anımsatan Hatay Valiliği, damadın geline şiddet uygulaması ile ilgili gerekli adli işlemlere başlanıldığını açıkladı.

Bir vatandaşın durumu ihbar etmesi üzerine ekiplerin olay yerine intikal ettiği belirtilen açıklama şe şekilde:

"Ekiplerin orada yaptıkları görüşmede tartışmanın yolda hızlı gitmelerinden kaynaklandığı bilgisi alındı. Gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlanıldı."

NE OLMUŞTU?

Olay, Hatay'ın Belen ilçesi Gedik mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki araçta bulunan çift birbirine girdi. Düğüne giden çift yol ortasında tartıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gelin-damat tartışmasının nedeni henüz bilinmiyor. Görüntülerde tartışma sırasında tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü ve damadın yakınların araya girmesine izin vermeyerek genç kadına şiddet uyguladığı görülüyor.

Hatay'da damat yol ortasında gelini tekme tokat dövdü!