Hatay'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var
Hatay'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 asker yaralandı. Araçta bulunan diğer 12 asker de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Edinilen bilgiye göre, Antakya-Yayladağı karayolunda seyir halindeki askeri araç, Sungur Mahallesi mevkinde, yoğun sis ve yağış sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 5 askeri personel, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçta bulunan diğer 12 asker de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
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