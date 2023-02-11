Hatay'da ekiplerin üzerine moloz yığınları düştü! O anlar an ve an kaydedildi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Hatay'da enkaz çalışmalarına katılan arama kurtarma ekiplerinin üzerine moloz yığınları düştü.

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Hatay'da ekiplerin üzerine moloz yığınları düştü! O anlar an ve an kaydedildi!

Kahramanmaraş depremi sonrası Hatay'da enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışan arama kurtarma ekipleri moloz yığınlarının yıkılmasının ardından altında kaldılar.

Hatay'da ekiplerin üzerine moloz yığınları düştü! O anlar an ve an kaydedildi!

MOLOZLAR ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİN ÜZEİNE DÜŞTÜ

Ayvalık Doğal Afetler Arama ve ekipleri Kurtarma Hatay-Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'ndeki öğretmenevi enkazında kurtarma çalışması yaparken bir kişi oluşan çökme ile enkaz altında kaldı. Kurtarma görevlisi arkadaşlarının çalışması ile enkaz altından kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde deprem bölgesine giden ADAK Kurtarma Ekibi kurtarma çalışması sırasında meydana gelen çökmede Kurtarma Ekibi Görevlisi Batuhan Tügen enkaz altında kaldı. Çökme ve görevlinin enkaz altında kalma anları kameraya yansıdı. Enkaz altında kalan kurtarma görevlisi kısa sürede kurtarıldı. Kurtarma Görevlisi Batuhan Tügen’in sağlık durumunun iyi olduğu ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan durum sonrası o anlar an ve an kameraya kaydedildi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

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