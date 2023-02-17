Hatay'dan güzel haber: 14 yaşındaki Osman 260'ıncı saatte enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük bir yıkım yarattığı Hatay'da depremin 12. gününde yapılan arama ve kurtarma çalışmaları mucize kurtuluşlara sahne oldu.

Ekinci Mahallesi Buket Apartmanı enkazında bir ses alan ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, hummalı çalışmaların ardından depremin 260. saatinde yabancı uyruklu 14 yaşındaki Osman Halebiye'yi enkazdan sağ çıkardı.

Küçük çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAKAN KOCA: 260'INCI SAATTE TEKRAR ARAMIZDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

"14 yaşındaki Osman 260’ıncı saatte, yoğun çabaların sonucunda tekrar aramızda. Şu an Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesinde ilk tıbbi müdahalesi gerçekleştiriliyor. Hepimiz adına yavrumuzun yanındayım."