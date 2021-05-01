Hatay'ın Antakya ilçesinde intihar: 8. kattan atladı!

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan bir vatandaş, henüz bilinmeyen bir sebeple intihar girişiminde bulundu. 8 katlı bir binada yaşayan adam, binanın çatısına çıkarak kendisini aşağı bıraktı. Beton zemine çakılan kişinin intihar sebebi ve hayati durumu hakkında henüz bir bilgi edinilemezken o anlar, civardaki evlerden birinde oturan bir şahıs tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaydedilen görüntülerde, çatıya çıkan şahsın aşağıya atlamaması için çevredekilerin ikna çabaları duyuluyor. Ancak çatıdaki adam, kısa süre içinde kendisini 8. kattan aşağı bırakıyor.

BİR GÜNDE ÜÇ İNTİHAR

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda, gün içinde ilk intihar haberi Mersin'in Mut ilçesinde bulunan bir kokoreççiden gelmişti. Pandemi sebebiyle kirasını ödeyemeyen ve borçları olduğu öğrenilen Murat Gümüş, girdiği bunalım sonucu evinin önünde bulunan çardağa kendisini asmış ve komşuları tarafından ölü olarak bulunmuştu.

Yazdıkları yürek burktu! Mersin Mut'ta esnaf Murat Gümüş intihar etti! Geride oğlunu bıraktı...

İkinci intihar haberi ise İzmir'den geldi. Bu kez bir kıraathane işletmecisi olduğu öğrenilen Erdal Şenözpak, pandemi sürecinde dükkanını kapatınca borçlarını ödeyememiş, bu sebeple evde yalnız olduğu sırada silahla kendisini vurarak hayatını kaybetmişti.

Bu kez de İzmir'de: Borçlarını ödeyemeyen kahvehane sahibi Erdal Şenözpak intihar etti!

1 Mayıs'ın üçüncü intihar haberi ise Hatay'dan geldi. Antakya'dan çekildiği öğenilen görüntüler kan dondurdu.