Hatice Kübra İlgün kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Tekvandocu Hatice Kübra İlgün maçı Tokyo

Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra İlgün, Hakan Reçber'in ardından oyunlarda Türkiye'ye 2. madalyayı kazandıran isim oldu. Peki Hatice Kübra İlgün kimdir, nereli, kaç yaşında?

TEKVANDOCU HATİCE KÜBRA İLGÜN MAÇI TOKYO

Tokyo'da ilk madalyalarımızı kazandık. Tekvandoda Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün bronz madalya sahibi oldu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyalarımız tekvando alanından geldi. Bronz madalya kazanan milli sporcu Hakan Reçber, Türkiye'ye organizasyondaki ilk derecesini getirirken, Hatice Kübra İlgün de Kimia Alizadeh Zonoozi'yi devirerek bronz madalyaya ulaştı.

HATİCE KÜBRA İLGÜN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

1 Ocak 1993 tarihinde Kars’ta dünyaya gelen Hatice Kübra İlgün, Uludağ Üniversitesinde eğitim görmeye devam etmektedir. İlgün, Bursa Büyükşehir Belediyespor kulubünün sporcusu olarak çalışmalarını Bursa’da sürdürmektedir. Başarılı sporcu Beşiktaş taraftarıdır.

Hatice Kübra İlgün 175 cm boyunda ve 57 kilogram ağırlığındadır ve bekardır.

Milli sporcu Hakan Reçber kimdir, nereli ve kaç yaşında?