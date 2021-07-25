24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılması planlanan ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021'e ertelenen Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği başarı ile gündeme gelen Hakan Reçber'in hayatı merak konusu oldu. Milli sporcu Hakan Reçber kimdir, nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

MİLLİ SPORCU HAKAN REÇBER KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

21 yaşındaki Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getiren sporcudur.

17 Ağustos 1999'da Ankara'da dünyaya gelen Hakan Reçber, profesyonel taekwondo spocusudur. Reçber, milli takım adına uluslararası organizasyonlar mücadele etmektedir. Kendi kategorisinde 2018 Avrupa Tekvando Şampiyonasında gümüş madalya kazandı. Hakan Reçber 1.78 m boyunda ve 63 kg ağırlığındadır.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda bronz madalya kazanan milli sporcu Hakan Reçber, Türkiye'ye organizasyondaki ilk derecesini getirdi.

Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hakan, son 16 turunda Brezilyalı Edival Pontes'i geçerek çeyrek finale yükseldi. 21 yaşındaki milli tekvandocu, bu aşamada ise Büyük Britanyalı Bradly Sinden'e mağlup oldu ve finale çıkma şansını yitirdi.

Sinden'in finale çıkmasıyla repesajda Yeni Zelandalı Tom Burns ile karşı karşılaşan ve rakibini eleyen Hakan, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Madalya karşılaşmasında Bosna Hersekli Nedzad Husic ile mücadele eden milli tekvandocu, müsabakaya iyi başladı. İlk raundu 14-5 önde geçen Hakan Reçber'in kontrollü bir oyun ortaya koyduğu ikinci raunt 3-3 beraberlikle bitti. Bu sonuçla Hakan, toplam skorda 17-8'lik üstünlük kurdu.

Son bölümde rakibinin baskısına rağmen hata yapmayan Hakan Reçber, 5-5 biten raundun ardından maçı 22-13 kazanarak bronz madalyaya uzandı.

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