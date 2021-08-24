2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na giden Türk kafilesinin en genç üyesi olan milli sporcu Havva Elmalı'nın kim olduğu merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Havva Elmalı kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

HAVVA ELMALI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

12 Ağustos 2003 tarihinde doğan Havva Elmalı T11 engelli sınıfı orta mesafe 400m ve 1500m yarışmalarında yarışan bir Türk kadın para sporcusudur.

Havva Elmalı, dört yaşında kreşte gönüllü olarak çalışan Selma Engin tarafından bir kreşten alındıktan sonra koruyucu ailede büyüdü. Koruyucu aile, görme engelli bir sporcunun dünya şampiyonu olduğunu görünce çok etkilendi. Onu sporla meşgul etmeye karar verdiler

Atletizme başladıktan üç ay sonra, bir yarışmaya katılan Havva Elmalı birinci olmasıyla daha fazla antrenman için motive oldu. 2016 yılında koşmaya başlayan Elmalı, Türkiye milli takım antrenörü Hasan Deniz Kalaycı tarafından eğitiliyor.

18 yaşındaki Elmalı , İsviçre'nin Notvil kentinde düzenlenen 2019 IPC Dünya Gençler APara Atletizm Şampiyonası'nda 1500m T11 branşında şampiyon oldu. O medalin bronz madalya kazandı 400m T11 durumunda 2021 Dünya Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda yer Bydgoszcz , Polonya. 1500m T11 yarışında bir bronz madalya daha kazandı.