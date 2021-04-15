Hayırseverlerden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi, 150 aileye ulaştırıldı

Karaman'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sarıveliler İlçe Başkanlığı, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı dolayısıyla gıdadan oluşan yardım kolileri dağıttı. Salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de zor günlerden geçildiğini belirten MHP İlçe Başkanı Kasım Tunç açıklamalarda bulundu.

"KAMPANYA KISA SÜREDE KARŞILIK BULDU"

Tunç "Ramazan kolisi adı altında bir yardım kampanyası başlattık. Kısa sürede hayırseverler tarafından karşılık bulan kampanyanın dağıtım sürecini başlattık. Malum korona virüs tedbirleri kapsamında herhangi bir temas olmaması adına, koliler evlere dağıtım ekibimiz tarafından ulaştırılıyor. Salgın süreci ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirdiğinden birçok STK çalışmalarını sosyal yardıma yöneltti. Bizlerde bu özverili çalışmalara katkı sağlamak ve hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmak üzere Ramazan ayı boyunca köprü olacağız. Mübarek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olması hasebiyle de kampanyaya çok sayıda gönüllü hemşerimiz destek veriyor. Hemşerilerimizle eskiden olduğu gibi aynı iftar sofrasında bir araya gelemiyoruz ancak, kampanya vesilesi ile aynı heyecan ve duyguda bir araya geliyoruz. Kampanyamıza destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı