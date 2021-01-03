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Hayranları şokta! Efsane dizi yeni ismiyle geri dönüyor!

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisi yeni adı 'Kurtlar Vadisi Kaos' ile şubat ayında izleyicilerle buluşacak. Show TV kanalıyla anlaşan dizinin ilk fragmanı ise hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Hayranları şokta! Efsane dizi yeni ismiyle geri dönüyor!

Dizi karakterlerinin isimlerinin tüm Türkiye'de nam saldığı Kurtlar Vadisi dizisi yeni yılda Show TV ekranlarında 'Kurtlar Vadisi Kaos' ismiyle sevenleriyle buluşuyor.

Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Kurtlar Vadisi hayranlarını sevindirecek haber geldi. Tekrar bölümleri bile büyük ilgi gören Kurtlar Vadisi dizisi ekranlara geri dönüyor.

Hayranları şokta! Efsane dizi yeni ismiyle geri dönüyor!

ŞUBAT AYINDA EKRANLARA GELECEK

Show TV'de ekrana getirilecek olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin 2021 yılının şubat ayında izleyiciyle buluşacağı müjdesi verildi. Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin ilerleyen günlerde fragmanının yayınlanması bekleniyor.

Hayranları şokta! Efsane dizi yeni ismiyle geri dönüyor!

HAYRANLARDAN BÜYÜK İLGİ GELDİ

Kurtlar Vadisi dizisinin kaldığı yerden devam edeceği haberinin ardından hayranları büyük mutluluk yaşadı.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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