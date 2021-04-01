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Hazar Ergüçlü, Kıbrıs tatilinden detayları paylaştı

Koronavirüs nedeniyle bunaldığını dile getiren ünlü oyuncu Hazar Egüçlü soluğu Kıbrıs'ta aldı. Uzun süredir anne-babasını görmeyen Ergüçlü hasret giderdi.

Hazar Ergüçlü, Kıbrıs tatilinden detayları paylaştı

Yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü Kıbrıs'a anne-babasının yanına gitti. Ailesiyle plajda poz veren Ergüçlü o anları paylaştı.

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşan Ergüçlü'nün fotoğrafına sevenleri tarafından 197 bin beğeni geldi. Ünlü oyuncunun "hazarerguclu" kullanıcı adıyla paylaşım yaptığı Instagram hesabında 2,7 milyon takipçi kitlesi bulunuyor. 

"GALİBA BANA YÜRÜYOR"

Onur Ünlü, Ergüçlü'nün Instagram fotoğraflarına peş peşe beğeni atınca Ergüçlü ekran fotoğrafı alıp "Galiba bana yürüyor" yazmıştı.

Hazar Ergüçlü den Kıbrıs ta tatil pozu

 

Hazar Ergüçlü den Kıbrıs ta tatil pozu

 

 

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