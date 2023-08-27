HDP eş genel başkanı Cahit Kırkazak kimdir, nerelidir, nerde doğdu, mesleği nedir?

HDP'nin 4. olağan kongresinde Mithat Sancar ve Pervin buldan aday olmamış yerlerine yeni genel başkan olarak Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak yeni eş genel başkan seçilmişti. Cahit Kırkazak'ın kim olduğu merak edilerek Cahit Kırkazak kimdir, nerelidir, nerde doğdu, mesleği nedir? diye araştırılmaya başlandı. İşte HDP eş genel başkanı Cahit Kırkazak'ın biyografisi.

HDP EŞ GENEL BAŞKANI CAHİT KIRKAZAK KİMDİR?

Cahit Kırkazak, 1979 Diyarbakır Silvan doğumlu. Ankara Üniversitesi adalet Meslek Yüksek Okulunu, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni son olarak da Anadolu Üniversitesini Sosyoloji Fakültesi'ni tamamladı.

Kırkaza, 1998 yılında Memuriyet hayatına başladı. 2018 Genel Seçimleri'nde HDP Bursa 2.Bölge Milletvekili Adayı olmuştu. Şuan Yeşil Sol Parti MYK üyesi. Kırkazak, HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatıdır.

HDP'de kongre yapıldı, Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak yeni eş genel başkanı oldu, İstiklal marşı yine okunmadı

HDP eş genel başkanı Sultan Özcan kimdir, nerelidir, nerde doğdu, mesleği nedir?