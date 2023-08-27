HDP'de kongre yapıldı, Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak yeni eş genel başkanı oldu, İstiklal marşı yine okunmadı

Seçimlerde umduğunu bulamayarak ağır bir yenilgi alan HDP'de başarız olduklarını belirterek genel başkan adayı olmayacaklarını açıklayan Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ın yerine yapılan kongrede Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak seçilerek yen eş genel başkan oldular.

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HDP'de kongre yapıldı, Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak yeni eş genel başkanı oldu, İstiklal marşı yine okunmadı

HDP'nin 4. Olağanüstü Kongresi, Dünya Ticaret Merkezi'nde "Biz'ler HDP Mutlaka Başaracağız" ve "Umudu Büyütüyoruz" sloganlarıyla düzenlendi.

Tek liste halinde yapılan seçimlerde Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak, kayıtlı 904 delegenin yeterli çoğunluğunun oyunu alarak Eş Genel Başkanlıklara seçildi.

Kongrede ayrıca Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.

Kongrede konuşan eski Eş Genel Başkan Mithat Sancar, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçlarında başarılı olamadıklarını, seçimlerin ardından öz eleştiri ve kongre sürecinin başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kongre, başlattığımız sürecin finali değil, başlattığımız muhasebe sürecinin duraklarından biridir. Bundan sonra birikimimizi, mücadele tecrübemizi ve güçlerimizi Yeşil Sol Parti'ye yığacağız ama HDP ruh olarak da kurum olarak da buradadır."

Eski Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da "Küçük bir kongre yaptığımızın farkındayız. Bir değişikliğe, dönüşüme, yeniden bir yapılanmaya gittiğimizin farkındayız." dedi.

İSTİKLAL MARŞI YİNE OKUNMADI

Öte yandan kongrede İstiklal Marşı'nın okunmadığı dikkati çekti.

PARTİ MECLİSİ'NDE YER ALACAK İSİMLER DE BELİRLENDİ

Kongrede HDP'nin Parti Meclisi (PM) ve yetkili organları da belirlendi. PM'de yer alan isimler şöyle: Adem Demirağaç, Ahmet Yaşaroğlu, Aydın Çetinkaya, Ayfer Demirel, Ayşe Yılmaz, Besra Aslan, Cevdet Bakın, Fatma Yılmaz, Gülistan Ataş, Gülsüm Ağaoğlu, Gültekin Koçdemir, Gülten Akdağ, Gülüstan Önver, Hatice Akdağ, Hüsnü Kuran, İsmet Kaya, Kahraman Oğuz, Kamile Koç, Kayhan Yüksel, Kıymet Temel, Kıznaz Türkeli, Mahmut Çavlı, Mahmut Emin Avcı, Mehmet Yalçın, Mehmet Zarif Kesiciler, Mustafa Erbek, Müge Yamanyılmaz Koşar, Nurettin Söznmez, Peruze Demir, Resul Sadak, Sait Bıçakcı, Salih Mevali, Sevgül Yalçın, Songül Köse, Şengül Acı, Türkan Konukcu, Ubeydullah Özmen, Ufuk Özel, Zehra Vezan Karabulut.

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