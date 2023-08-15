İstanbul ittifakını kuracağım demişti! İmamoğlu'na HDP'den soğuk duş! "Bir suda bir kere yıkanılır"

Aylardır Cumhurbaşkanlığı adaylığı sonrasında CHP genel başkanlığı için adı sık sık gündeme gelen en son yaptığı açıklamada yerel seçimler öncesi İstanbul ittifakını kuracağını açıklayan İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'na HDP'den soğuk duş!

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İstanbul ittifakını kuracağım demişti! İmamoğlu'na HDP'den soğuk duş! "Bir suda bir kere yıkanılır"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı yarışını bırakıp yönünü İstanbul'a çevirdi. İmamoğlu, "mühürlüyüm" dediği İstanbul'u "bir kez daha savunmak için yola çıktığını" söyledi.

İmamoğlu, partiler üstü bir ittifak kurarak İstanbul'u yeniden kazanacaklarını öne sürdü.

İBB Başkanı'nın açıklamalarından sonra gözler ittifakın diğer partilerine çevrildi. 2019 seçimlerinde İmamoğlu'nu destekleyen HDP'den, İmamoğlu'na veto geldi.

Gazete Duvar'a konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, önceliklerinin kendi ittifakları olan Emek Özgürlük İttifakı'nı geliştirmek olduğunu söyledi.

İstanbul ittifakını kuracağım demişti! İmamoğluna HDP'den soğuk duş! "Bir suda bir kere yıkanılır"

"BİR SUDA BİR DEFA YIKANILIR"

Türkmen, CHP'nin adayını destekleme konusunda ise şunları söyledi:

"Geçmiş belediye seçimleri ve son genel seçimler bu muhasebenin bir parçası. Sağlıklı bir geçmiş seçim muhasebesi yapmadan geleceğe dönük eğilim oluşturmak yanlış olur. Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; ‘Bir suda bir defa yıkanılır ve bizim için önemli olan HDP’nin politik çizgisini büyütmek."

SAADET, DEVA VE GELECEK'TEN AÇIKLAMA

İttifakın diğer üyeleri Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinden de açıklama geldi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, her türlü diyaloğa açık olduklarını söyledi.

DEVA Partisi Sözcüsü ve Ankara Milletvekili İdris Şahin ise, İmamoğlu'nun "Ben adayım demedim" ifadelerine dikkati çekerek, "Aday mı değil mi? Kendi kafasını bir netleştirmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Muğla Milletvekili TBMM Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ da iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

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