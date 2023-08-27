HDP eş genel başkanı Sultan Özcan kimdir, nerelidir, nerde doğdu, mesleği nedir?

HDP'nin 4. olağan kongresinde Mithat Sancar ve Pervin buldan aday olmamış yerlerine yeni genel başkan olarak Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak yeni eş genel başkan seçilmişti. Sultan Özcan'ın kim olduğu merak edilerek Sultan Özcan kimdir, nerelidir, nerde doğdu, mesleği nedir? diye araştırılmaya başlandı. İşte HDP eş genel başkanı Sultan Özcan'ın biyografisi.

HDP EŞ GENEL BAŞKANI SULTAN ÖZCAN KİMDİR?

Sultan Özcan, 1965 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu. Ailesiyle birlikte Adana'ya giden Özcan, 1985 yılında Çukurova Üniversitesinde devlet memuru olarak çalışmaya başladı.

12 yıllık memuriyet hayatından sonra özel sektörde çeşitli alanlarda çalıştı. Özcan, çeşitli sendika ve dernek yönetimlerinde bulundu. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri HDP 25. Dönem Milletvekili Adayı olmuştu.

HDP'de kongre yapıldı, Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak yeni eş genel başkanı oldu, İstiklal marşı yine okunmadı

HDP eş genel başkanı Cahit Kırkazak kimdir, nerelidir, nerde doğdu, mesleği nedir?

HDP'de kongre yapıldı, Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak yeni eş genel başkanı oldu, İstiklal marşı yine okunmadı