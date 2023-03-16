HDP'den çarpıcı seçim kararı: O partinin çatısı altında seçime girecekler

Gazeteci İsmail Saymaz, HDP'nin Yeşil ve Sol Parti çatısı altında seçime girme kararı aldığını belirtti.

Melahat Ersoy
Editör
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HDP'den çarpıcı seçim kararı: O partinin çatısı altında seçime girecekler

HDP'nin kapatılması davası, gündemdeki yerini korurken partiden seçimlere ilişkin önemli bir karar alındı.

KARAR VERİLDİ

Gazeteci İsmail Saymaz, HDP'nin kapatma davasındaki duruma göre partinin seçime girme yeterliliği kazanan Yeşil ve Sol Parti çatısı altında seçime gireceğini ifade etti.

HAZİNE YARDIMI ALAMAYACAKLAR

Saymaz, bu karar nedeniyle HDP'nin hazineden yardım alamayacağını ifade etti.
Saymaz, Halk TV'deki köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"HDP Yeşil ve Sol Parti çatısı altında seçime gitme kararı aldı. HDP’nin bileşenleri arasında yer alan Yeşil ve Sol Parti, kapatma davası açıldıktan sonra bir seçenek olarak değerlendirildi. HDP’lilerin desteğiyle örgütlenen Yeşil ve Sol Parti, seçime girme yeterliliğine kavuştu.

Ancak Yeşil ve Sol Parti kararının ilan edilmesi için bir sonraki MYK’ya kadar beklenecek. Bu süre içerisinde, kapatma davasında savunmaların seçim sonrasına bırakılması talebine Anayasa Mahkemesi tarafından bir yanıt verilip verilemeyeceğine bakılacak. Seçim sonrasına bırakılırsa HDP, bırakılmazsa Yeşil ve Sol Parti’yle devam edilecek. İkinci ihtimalde Hazine yardımından yararlanılamayacak."

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