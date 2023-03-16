Şanlıurfa'da sele teslim olan köprülü kavşakta aramalar devam ediyor!

Şanlıurfa'da dün yaşanan akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan Urfalılar yağışlardan olumsuz etkilendi. Çok sayıda hastane, ev, otomobil, iş yeri, cadde, sokak ve köprüler sele teslim oldu.

HALİLİYE'DE ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Haliliye ilçesinde bulunan Abide Köprülü Kavşağı alt geçidi de sele teslim olan noktalardan biri oldu. Çok sayıda aracın sürücüsü ve yolcusuyla birlikte mahsur kaldığı köprülü kavşakta arama çalışmaları soluksuz bir şekilde devam ediyor. Ekipler, bir yandan araçları iş makineleri ile su altından çıkarırken bir yandan da ellerindeki çubuklarla kayıp bir kişinin bulunması için çalışma yürütüyor. Güvenlik çemberine alınan kavşakta bazı vatandaşların ise meraklı bekleyişi devam ediyor.

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Arama kurtarma çalışmaları kameralara yansıdı.