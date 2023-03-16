Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu! Muhalefet karalara bağlayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin yaptırdığı seçim anketine göre AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı.

Melahat Ersoy
Editör
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Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu! Muhalefet karalara bağlayacak

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen konuk oldu. Mustafa Şen, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçim öncesi anketlerdeki son durumu açıkladı.
Şen'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Biz sürekli anket yaptırıyoruz. Sadece siyasi araştırmalar yaptırmıyoruz. Kültürel, siyasal, ekonomik anketler yaptırıyoruz. Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Normalde ayda 3-4 araştırma yapılıyordu. Alt ve üst eşiklere bakıyorum. Mesela AK Parti son haftada 41 gözüküyor. Bu değişebilir. Bu bugünün fotoğrafı. Biz yükseleceği yönünde emareler alıyoruz. Diğer partilerin oy oranını konuşmak bana yakışmaz. Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 51'in üzerinde. Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 53. Yüzde 55 olarak da gördüm. Yüzde 55'i bir araştırmada gördüm. Yüzde 53'ü ise iki araştırmada gördüm. Yüzde 53 daha sağlam geliyor bana. Cumhur İttifakı'ndan sadece MHP yok. Seçmen kararının çoktan vermiş. O seçmenlerin kahir ekseriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Başka isim vermiyorlar. MHP seçmenini iyi analiz etmek. Herkesi şaşırtan 1 ve 1,5 puanlık fark koyar seçimlerde. Bu dahil değil oranlara."

MHP'NİN ANKETLERDE DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ

"MHP'yi düşük gösterenlerin verilerinde bir doğruluk göremiyoruz. MHP'nin bir tabanı var, asla bırakmıyor. Normal zamanlarda görmediğimiz bir kitle var MHP'de. Onlar vatanların selametine bakalar. Sonra seçim günü gider oyunu kullanır."

HÜDA-PAR CUMHUR İTTİFAKINA KATILACAK MI?

"Her ittifak kendisini büyütmek ister. Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet diyen buyursun. Biz bunu diyoruz, HÜDAPAR bizi destekliyor. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Tartışılması gereken HÜDAPAR değil. Tartışılması gereken HDP, PKK ve onlarla birlikte hareket edenler. Ben Cumhur İttifakı'nın büyük ortağıyım. Biz tek vatan diyoruz. HÜDAPAR yöneticilerinin geçmişinde bir şey yok. Bugün bir terör örgütü var ve onun siyasi bayrağını taşıyan bir parti var ve 'Ona hiçbir şey diyemem' diyen bir kısım insanlar var 6'lı masada."

"ERDOĞAN'IN YAPABİLECEĞİNE İNANÇ YÜKSEK"

"Büyük değişiklikler beklemiyorum ama Cumhur İttifakı lehine ufak ufak tırmanışlar bekliyorum. Biz 15 tane seçime girdik ve kazandık. Millet bizi tercih ediyorsa yine kazanalım. Bu deprem felaketinden Türkiye'yi Erdoğan'ın çıkaracağına inanç var. Bu oran 60 küsürlerde. 'Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan. Hangisi bu felaketten ülkeyi düzlüğe çıkarır?' diye sorduk. Erdoğan'ın yapabileceğine dair inanç çok yüksek. Bu soru doğrudan siyasi bir soru değil. Olay bazlı sorular. Siyasi soruların olumlu taraflarına baktığımızda da grafiğin yukarıya doğru olacağını görüyoruz."

PROPAGANDA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

"Eskiden yaptığımız gibi yapmayacağız. Eskisi gibi mitingler olmayacak. İllerde mitingler olacak ama eski mitingler gibi olmayacak. Vatandaşın işine yarayacak bir proje geliştirmiştir. Onu açacağız. O yönde ilerleyeceğiz. Açılış ve projelerle gideceğiz. Ağırlıklı olarak afet bölgesinde olacağız. Bir ayağımız sürekli orada olacak."

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