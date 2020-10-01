HDP'den TBMM Bahçesinde oturma eylemi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iki aylık aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen yeni yasama yılı açılış törenine, Halkların Demokratik Partisi (HDP) katılmayarak Meclis bahçesinde otuma eylemi yaptı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithar Sancar ile milletvekilleri, Meclis açılış töreninden önce düzenledikleri basın toplantısında, HDP'ye yönelik operasyonlar yapıldığını öne sürerek, bugünkü Meclis Genel Kurulu açılışa katılmayı reddettiklerini söyledi.

Buldan, iktidarın hedefinin HDP'siz Türkiye ve siyaset olduğunu ileri sürerek, "Ne yapılırsa yapılsın, HDP'nin yükselişi durdurulmayacak. HDP olarak ayaktayız, kararlıyız, haklıyız. Bu Meclis'e karşı bir tutum değil ama bu kadar büyük bir haksızlık, hukuksuzluk ve zulmü Meclis Genel Kurulu'ndan değil, Meclis bahçesinden duyurmayı daha doğru yöntem gördük, bu nedenle katılmayacağız. Genel Kurul devam ederken oturma eyleminde olacağız" dedi.

HDP milletvekilleri açıklamanın ardından alkışlar eşliğinde yürüyerek, Meclis bahçesinde Genel Kurul bitimine kadar oturma eylemi başlattı.

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