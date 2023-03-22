HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kararı belli oldu! O ismi destekleyecekler

HDP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacak Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

Melahat Ersoy
Editör
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HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kararı belli oldu! O ismi destekleyecekler

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi öncesi HDP kararını verdi. Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki ziyareti sonrası kendi içinde görüş alışverişi yapan HDP, düzenlediği basın toplantısıyla aldığı kararı kamuoyuna duyurarak aday çıkarmayacağını açıkladı.

KARAR VERİLDİ

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını ifade etti.

Saymaz paylaşımında, "HDP, Cumhurbaşkanı adaylığında tavrını belirledi. HDP aday çıkarmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret edecek. Bu karar Ankara’da basın toplantısıyla açıklanacak" ifadelerine yer verdi.

HDP'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturan HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) temsilcileri Dünya Ticaret Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

HDP ADAY ÇIKARMIYOR

İttifak adına ortak açıklamayı okuyan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçime 2 aydan az bir süre kaldığını hatırlattı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz" dedi.

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