Çalışma Bakanı Vedat Bilgin en düşük emekli aylığına ve emeklilere verilen bayram ikramiyelere ilişkin zam açıklamasında bulundu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneğini (TÜED) ziyaretinde emeklilerin maaşlarına uygulanacak zam ve bayram ikramiyelerine ilişkin zam talebi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

EMEKLİYE ZAM HAZIRLIĞI

Memur sendikalarıyla imzaladıkları toplu sözleşmelerin bu politika araçlarından bir tanesi olduğuna dikkati çeken Bilgin, söz konusu sözleşmelerin sadece memur emeklilerinin aylıklarında artış sağladığını anımsattı. İşçi ve esnaf emeklilerinin aylıklarındaki artışları ise sosyal devletin sorumluluğuyla yerine getirdiklerini kaydeden Bilgin, "Bugüne kadar bu politikayı takip etmeye çalıştık. Sayın Genel Başkan (TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün) 5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının, bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını söyledi. Ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatif çalışmaları yaptık. Yani en düşük emekli aylığını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var. Bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var." dedi.

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ÇALIŞMALAR DEPREM NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Bakan Vedat Bilgin sözlerine şöyle devam etti: Emeklilere rahat nefes aldıracak, üzerlerindeki tahrip edici enflasyonun şartlarını ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı bir şekilde çalıştık. Depremle ilgili çalışmalar nedeniyle biraz ertelenmişti ama ben bu hafta içerisinde ya da en geç önümüzdeki hafta başı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğim.